Von Bernd Herbort

Lübbecke (WB). Es ging ein Aufatmen durch den Motoryachtclub (MYC) Lübbecke, als sich am Morgen des Lampionfestes ein wunderschöner Herbsttag ankündigte. Schon Tage zuvor hatten die Bootseigner mit viel Ideenreichtum, Geduld und handwerklichem Geschick die Boote mit Wimpeln und Lichterketten geschmückt. Aber wer hätte gedacht, dass sogar der Bürgermeister am Yachthafen vorbeischaut?

Dieses Mal wetteiferten 23 Bootseigner mit ausgetüftelten Lichtinstallationen. Ziel war es, mit einer Lichterfahrt über den Mittellandkanal nicht nur die vielen Gäste zu erfreuen, sondern auch das nahende Ende der Motoryachtsaison einzuläuten.

Viel Arbeit hinter den Kulissen

Die Lampionfahrt ist mit viel Arbeit hinter den Kulissen verbunden. Sie setzt hohes Engagement und Einsatzfreude voraus. Es dauert, bis die Zelte stehen, das Essen und diverse Getränke vorbereitet sind und der Hafen selbst in bunten Farben erstrahlt. Bevor das Event auf dem Kanal starten konnte, hatte der Vorsitzende Franz Stork schon Wochen vorher vom Wasserschifffahrtsamt die Genehmigung für das Traditionsfest eingeholt. Am Tag der Lampionfahrt bittet das Mindener Amt über die Reviernachrichten die Berufsschifffahrt um besondere Vorsicht für die ausfahrenden Clubboote.

Damit im Hafen nicht das Chaos ausbricht, ist es zwingend erforderlich, vor der Ausfahrt die Reihenfolge der auslaufenden Schiffe festzulegen. Diese Aufgabe obliegt ebenfalls dem Clubchef. Auch einige mahnende und klärende Worte vom Vorsitzenden an die Kapitäne gehören zur Vorbereitung der Tour, damit die Geschwindigkeiten eingehalten werden, nicht überholt wird, und alle sicherheitsrelevanten Maßnahmen gewissenhaft eingehalten werden. Dann geht’s los.

»Corrado«, »Seahorse« und andere Schiffe in Bewegung

Die Motoren werden angelassen, die Gänge werden eingelegt und nacheinander setzen sich »Corrado«, »Seahorse«, »Vagabund«, »LouLou« und 19 weitere Schiffe in Bewegung. Nach und nach bilden sie auf dem Kanal eine beeindruckende Lichterkette, die auf dem Wasser in tausend Farben glitzert. Jedes der Schiffe hat noch Freunde und Bekannte an Bord, die diese besondere Ausfahrt genießen. Als Abschluss der Bootskaravane fährt ein voll besetztes Feuerwehrboot mit. Mit der Feuerwehr Lübbecke besteht seit vielen Jahren eine freundschaftliche Verbindung.

Regelmäßig halten die Feuerwehrleute ihre Übungen am Hafen des MYC ab, um sich für Notsituationen wie zum Beispiel Ölunfälle oder im schlimmsten Fall auch im Wasser treibende Personen zu rüsten. »Diese Partnerschaft«, so Franz Stork, »ist eine Win-win-Situation. Die Feuerwehr kann die Hafenanlage benutzen, und wir können im Notfall auf professionelle Hilfe bauen. Wir sind froh über diese Verbindung.« An diesem Tag gibt es zwar keine unangenehmen Vorkommnisse, dennoch geben die mitfahrenden Feuerwehrleute ein Gefühl von Sicherheit.

Zuschauer winken und hupen

Mit viel Gewinke und Gehupe werden die zahlreichen Zuschauer entlang des Kanals und auf den Brücken gegrüßt. Langsam tuckern die bunten Wasserfahrzeuge erst in die eine Richtung, fahren dann zurück am Hafen vorbei und laufen nach einer anderthalbstündigen Fahrt in den in allen Farben illuminierten Hafen ein. Jetzt beginnt für die Bootsfahrer und 150 Besucher der zweite Teil des wichtigsten Ereignisses des Clubjahres. Es wird mit Musik, Tanz, Essen und Trinken ausgiebig der Lampionabend gefeiert.

Auch der Bürgermeister der Stadt Lübbecke, Frank Haberbosch, lässt es sich nicht nehmen, an diesem Abend Hafenluft zu schnuppern. Im Gespräch mit ihm macht er keinen Hehl aus seiner Leidenschaft für das Bootfahren. Allerdings, so der Bürgermeister, bevorzuge er das Segeln und das am liebsten auf einem Plattbodenschiff, da es mit seiner flachen Bauweise für sein bevorzugtes Segelgebiet besonders gut geeignet sei. Das sei nämlich das niederländische Wattenmeer mit seinem niedrigen Wasser und den besonderen Herausforderungen von Ebbe und Flut. Für ihn, so meint Haberbosch, sei das Erholung pur. Als die letzten Gäste das Gelände verlassen, ist es spät – und alle Lichter erlöschen.