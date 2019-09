Lübbecke (WB/wk). Was macht Trump? Gibt es neue Zölle, kommt der Brexit und wenn ja, wie und wann? Diese Fragen beschäftigen nicht nur Berlin und Brüssel, sondern zunehmend auch den Handel und die Industrie im Kreis Minden-Lübbecke. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer zu Bielefeld hervor, an der sich 310 Unternehmen (mit 24.500 Beschäftigten) aus dem Kreisgebiet beteiligt haben.

Unsicherheit ist Gift für die Konjunktur. Seit dem Frühjahr 2018 hat sich das Konjunkturklima im Mühlenkreis erheblich eingetrübt, sagte IHK-Vizepräsidentin Maresa Harting-Hertz bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse in Barres Brauwelt. Die Anzeichen dafür, dass die »America-first-Politik« von Donald Trump und der drohende No-Deal-Brexit ihren Anteil daran haben, verdichten sich. Die IHK-Vizepräsidentin wies darauf hin, dass die Unternehmen bei der Frage nach den Risiken die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen an erster Stelle genannt hätten, noch vor der Inlandsnachfrage und dem Dauerproblem Fachkräftemangel. Und: Immer öfter wird inzwischen auch die Umweltpolitik als Risikofaktor benannt.

Stimmung unter den Unternehmern im Kreis Minden-Lübbecke besser als i Bielefeld

Besonders die Industrie blickt mit einigen Sorgen auf die nächsten zwölf Monate. Die Umfragewerte hätten gegenüber dem Frühjahr noch einmal nachgelassen, die Erwartungen seien »deutlich negativ«, erläuterte Maresa Harting-Hertz. Mit Blick auf die Situation der Gesamtwirtschaft betonte sie aber, dass die Stimmung unter den Unternehmern im Kreis Minden-Lübbecke immer noch besser sei als die in Bielefeld oder auch in den Kreisen Gütersloh und Paderborn. »Wir liegen über dem Durchschnitt«, sagte die IHK-Vizepräsidentin.

Noch durchaus positiv ist die Stimmung im Handel. Sie ist im Vergleich zur Frühjahrsumfrage teilweise sogar besser, beispielsweise bei der Umsatzerwartung, wie IHK-Vollversammlungsmitglied Eckhard Rüter erläuterte. »Außergewöhnlich positiv« sei das aktuelle Lagebild auf dem Dienstleistungssektor. Hier rechnen die Befragten aber damit, dass sich die Lage in den nächsten zwölf Monaten verschlechtern könnte.

Karl-Ernst Hunting forderte eine Senkung der Gewerbesteuer

IHK-Zweigstellenleiter Karl-Ernst Hunting listete 15 Maßnahmen auf, damit die Unternehmen im Kreis Minden-Lübbecke die aktuell schwierige Situation gut überstehen und anschließend nachhaltig wachsen könnten. Hunting forderte eine Senkung der Gewerbesteuer, mehr Tempo bei Baugenehmigungsverfahren und der Bereitstellung von Gewerbeflächen und einen zügigen Ausbau der Infrastruktur. So müsse unter anderem eine Lösung für die B 239 im Bereich Lübbecke realisiert werden, beispielsweise als Ortsumgehung. Mit Blick auf den Start des Breitbandausbaus in Stemwede sagte der IHK-Zweigstellenleiter: »In Minden, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica höre ich, dass es den Leuten da viel zu lange dauert.«

Hunting mahnte auch eine engere Zusammenarbeit zwischen Vertretern der Verwaltung und den Unternehmen vor Ort an. Hier müssten die Bedürfnisse der Unternehmen noch stärker berücksichtigt und schneller gehandelt werden. Maresa Harting-Hertz kritisierte in diesem Kontext die oft zeitintensiven Abläufe in Behörden. Mit Blick auf die neue Datenschutz-Grundverordnung sagte Harting: »Wir bürokratisieren uns zu Tode.«