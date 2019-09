So sah es im vergangenen Jahr beim Spielfest aus. Die Wettervorhersage für die Open-Air-Veranstaltung sieht auch diesmal gut aus.

Lübbecke(WB). Das Spielfest gehört zu den Dauerbrennern im Veranstaltungskalender der Stadt Lübbecke. Bereits zum 37. Mal lädt der CVJM Lübbecke für diesen Sonntag alle Kinder ein. Auf die Besucher wartet von 14 Uhr bis 17.30 Uhr rund um das Jugendzentrum am Markt ein unterhaltsames Programm.

Einige neue Attraktionen und Spiele versprechen Spaß, aber natürlich werden auch die bewährten Spiele der vergangenen Jahre nicht fehlen. Obwohl die Devise heute oft »größer, schneller, heftiger«, sind es nach Einschätzung der Organisatoren des CVJM gerade die kleinen, kreativen und bewährten Spielideen, die das Kinderspielfest in Lübbecke zu etwas Besonderem machten. Meistens genüge wenig, um Kreativität zu wecken und eine gelungene Veranstaltung zu präsentieren. »Unser Goldschürfen und Stockbrotbacken am Lagerfeuer ziehen die Kinder nach wie vor in ihren Bann«, heißt es.

»Ecape Church«

Auch die »Escape Church« wird es wieder geben. Hier werden Kleingruppen symbolisch eingeschlossen. Um die Freiheit zurück zu erlangen, müssen sie verschiedene Rätsel und Aufgaben lösen. Hoch hinaus geht es in diesem Jahr wieder mit dem beliebten Kistenstapeln und auf einer zehn Meter hohen Riesenschaukel.

Bei der Planung des Festes wird auch darauf geachtet, dass es genug Action und Bewegungsangebote gibt. Mit einer Hüpfburg, einem Trampolin und der beliebten Kistenrollbahn ist auch diesmal das Angebot breit gefächert.

Café unter den Kastanien

Wer eine Pause benötigt, findet sie entweder im Hängematten-Park oder im »Café unter den Kastanien«. Hier wird es gemütlich und gesellig. Dort gibt es Kuchen, Waffeln und Kaffee. Außerdem gibt es Bratwurst und Pommes.

In diesem Jahr freut sich der Partnerschaftskreis des CVJM besonders über den Besuch des YMCA aus Sierra Leone (wir berichteten). Die Gäste aus dem Dorf Bo sind zwei Wochen lang in Lübbecke, um die Arbeit des hiesigen CVJM kennenzulernen. Jugendreferent Bodo Borchard ist sicher, dass sie nach ihrer Heimkehr viel zu erzählen haben. »Sie freuen sich, erstmals das Kinderspielfest zu erleben.« Wer seine Englischkenntnisse ausprobieren und die beiden Afrikaner einfach mal kennenlernen möchte, ist eingeladen, den Kontakt zu suchen.