»Wir haben uns das Datum bewusst ausgesucht, damit ich unseren Hochzeitstag nicht vergesse«, erzählt Nils Schwarze. Die beiden sind an diesem Schnapszahldatum die einzigen, die sich in Lübbecke haben trauen lassen.

Nils und seine Liebste Carolin wollten für den großen Tag aber auch deshalb ein besonderes Datum, weil auch ihre Kennenlern-Geschichte eine besondere ist. Mit den beiden begann alles nämlich bereits in der Grundschule, wo sie sich kennenlernten. Auch den Konfirmandenunterricht 2003 haben die beiden heute 31-Jährigen zusammen erlebt. Damals beruhte das Interesse an dem jeweils anderen allerdings noch nicht auf Gegenseitigkeit. »Ich fand sie damals schon super«, verrät Schwarze. Seine Auserwählte hatte seinerzeit allerdings noch nicht so recht Feuer gefangen, so dass noch ein paar Jahre vergingen, bis bei beiden der Funke übersprang.

Näher gekommen sind sich die Industriekauffrau und Energiefachwirtin bei den Stadtwerken und der Werkzeugmechaniker und Teamkoordinator bei Wago in Minden erst 2011 beim Schützenfest in Nettelstedt. Seit dem sind sie unzertrennlich. An Weihnachten 2017 machte Nils Schwarze seiner Carolin schließlich den Antrag.

Die meisten Trauungen sind in Espelkamp

Gerne würden beide in Zukunft eigentlich den selben Nachnamen tragen. Dem macht den beiden allerdings eine kleine Vorschrift einen Strich durch die Rechnung. »Wir hätten gern beide einen Doppelnamen gehabt. Weil Schwarze aber der gemeinsame Nachname wird, darf nur meine Frau einen Doppelnamen annehmen und Tiemann-Schwarze heißen«, erklärt der 31-Jährige.

In die Flitterwochen soll es 2020 auf die Bahamas gehen. Für ihre Zukunft wünschen sich die frisch Vermählten, lange und glücklich zusammen zu bleiben.

Im Mühlenkreis ist der 19. September auch in Espelkamp ein beliebtes Datum, um sich das »Ja-Wort« zu geben. »Wir haben vier Trauungen. Das ist schon ganz anständig«, erklärte Beate Henke, Standesbeamtin in der Espelkamper Verwaltung, auf Anfrage dieser Zeitung. Am gestrigen Donnerstag haben zwei Paare am Vormittag und zwei am Nachmittag den Bund fürs Leben geschlossen.

Im benachbarten Preußisch Oldendorf teilte Standesbeamtin Christina Wendland mit, dass sich zwei Paare auf der Burgruine Limberg getraut haben. Ebenfalls zum Schnapszahldatum hat sich auch in Rahden ein Paar das »Ja-Wort« gegeben.