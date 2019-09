Volles Haus bei der Einwohnerfragestunde, die in der Ratssitzung am Donnerstagabend wirklich eine Frage-Stunde war. Das Westertorprojekt und die Sanierung des Freibades Gehlenbeck beschäftigte Bürger und Ratsmitglieder. Foto: Kai Wessel

Von Friederike Niemeyer

Bürgermeister Frank Haberbosch begann die Ratssitzung mit dem Vorschlag, den endgültigen Beschluss zum Bebauungsplan für das Einkaufszentrum zu verschieben und den Tagesordnungspunkt abzusetzen. »Eine erneute Offenlage ist notwendig geworden«, kündigte der Bürgermeister sozusagen einen Schritt zurück im Planungsprozess an. Die erneute Offenlage war bereits beim Bebauungsplan für den Busbahnhof wegen eines Flächen-Details notwendig geworden.

Änderung bei der Ausweisung der Parkplätze

Beim Plan für das eigentliche Einkaufszentrum und den Parkplatz ist der Grund eine formal-juristische Änderung bei der Ausweisung der Parkplätze, die der Investor für die Finanzierung des Projektes vornehmen muss. »Am zeitlichen Ablauf ändert sich nichts, und auch an den städtebaulichen Gegebenheiten ändert sich nichts«, sagte Haberbosch. Der Investor stehe nach wie vor bereit, das Vorhaben umzusetzen. Im Bauausschuss am 9. Oktober soll dieser erneute Offenlegungsbeschluss nun gefasst werden, die Abstimmung im Rat über den Plan erfolgt entsprechend später.

Die Planungsverzögerung bringe es mit sich, dass nun der städtebauliche Vertrag zwischen HBB und der Stadt vor oder parallel zum Bebauungsplan beraten und beschlossen werden kann, erläuterte Frank Haberbosch mit Bezug auf die jüngste Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss. »Dies hatten ja Grüne und CDU so gewollt«, sagte der Bürgermeister.

»Abstimmung unter diesen Voraussetzungen sinnlos«

CDU-Fraktionschef Klaus-Jürgen Bernotat sagte, eine Abstimmung über den Bebauungsplan sei unter diesen Voraussetzungen sinnlos. Dennoch wollte er den Punkt nicht von der Tagesordnung setzen, um eine Diskussion über das Thema zu ermöglichen. Dies wollte Dieter Fette (FDP) nicht verstehen, sei doch nun die Forderung erfüllt, zunächst die Vertragsdetails zu klären, bevor Planungsrecht geschaffen werde. Gegen die Stimmen der CDU wurde dem Verwaltungsvorschlag gefolgt und nicht weiter über das Westertor debattiert.

Zumindest nicht von den Ratsmitgliedern. In der Einwohnerfragestunde, die sich anschloss, hatten viele Bürger Redebedarf. Dabei stand einmal mehr die Verlegung des ZOB im Fokus. Die Bürgerinnen und Bürger äußerten Zweifel, ob die Lösung am Niederwall wirklich sicher für die Schüler sei. Oder fragten, warum die SPD sich für den ÖPNV einsetze, aber den ZOB verkleinern und verlegen wolle. Dr. Sandra Feldner glaubte, Äußerungen der Edeka entnehmen zu können. dass ein Lebensmittelmarkt in der Innenstadt doch gar nicht so viele Parkplätze benötige. Dem entgegnete der Bürgermeister, dass Edeka wohl nur ausdrücken wollte, dass nicht weitere Stellplätze notwendig seien, weil in einer Innenstadt mehr Menschen zu Fuß oder mit dem Rad einkaufen kommen.

Grundschulhof verkleinern

Melanie Vauth, im Förderverein der Grundschule Im kleinen Feld engagiert, sagte, sie könne nicht verstehen, warum ausgerechnet an der Jahnstraße weitere Parkplätze geschaffen werden sollten. So würde der Grundschulhof verkleinert und die Kinder wären mehr Abgasen ausgesetzt. Bürgermeister Haberbosch erläuterte, dass durch den Wegfall des Parkhauses West viele Angestellte aus der Innenstadt ihre Dauerparkplätze verlieren würden. Dies müsse kompensiert werden.

Viele Anfragen gab es auch zum Freibad Gehlenbeck und dem anstehenden Grundsatzbeschluss zur Wasserfläche. Die künftige Länge der Schwimmbahnen ist nicht nur in der Bevölkerung umstritten. Es zeigte sich auch die Uneinigkeit im Rat in dieser Frage (Bericht folgt). Am Ende wurde der bereits im Vorfeld propagierte Verwaltungsvorschlag Variante 3A mehrheitlich mit 22 zu 13 Stimmen angenommen. Die Variante sieht vor, die Wasserfläche zu reduzieren und auf 25-Meter-Bahnen zu setzen. CDU und Grüne stimmten dagegen – genau wie einige Schwimmer im Zuschauerraum, die demonstrativ ihre Hand bei »Nein« erhoben.