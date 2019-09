»Egal wo Wasser ist, Fiete ist auf jeden Fall drin«, sagte Julia Budt. Und genau so kommt es dann auch: Mit viel Anlauf und einem großen Satz sprang der siebenjährige Rüde in das große Becken des Freibades und paddelte zielgerichtet auf seinen Ball zu. Neben ihm schwammen und planschten am Sonntag viele weitere Hunde diverser Rassen. Manche tobten auch über das Grün der Anlage, das an diesem Tag für sie reserviert war.

»Nun wirf' endlich«, denkt sich wohl Labrador Hope. Foto: Freya Schlottmann

Bereits zum dritten Mal durften Hunde in Gehlenbeck diesen Badespaß genießen. »Die Nachfrage ist allerdings eher rückläufig«, sagt der ehemalige Schwimmmeister Frank Knickmeier, der das Geschehen überwachte. Bei der ersten Veranstaltung 2017 seien noch mehr als 200 Tiere im Freibad gewesen. Trotz spätsommerlicher Temperaturen und einer Wassertemperatur von 15 Grad Celsius, schätzte Knickmeier die Besucherzahl am frühen Nachmittag der dritten Veranstaltung geringer ein.

Für die anwesenden Hundehalter lohnte sich ein Ausflug zum Hundeschwimmen dennoch, wie Anja Patolla aus Lübbecke sagte. Sie kam mit ihren Hunden Spike und April: »Die Hunde haben ihren Spaß und die Besitzer können sich austauschen. Das ist eine feine Sache.«