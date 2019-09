Der Chef der Minden-Lübbecker DAK, Frank Wolff, und die Amtsleiterin des Kreisgesundheitsamtes, Dr. Elke Lustfeld, haben die Ergebnisse des Reports jetzt vorgestellt. Der Bericht zeigt auch: Der Krankenstand im Kreis Minden-Lübbecke ist 2018 gegen den Landestrend gesunken. So lagen die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr. Mit 4,5 Prozent gab es in der Region allerdings einen etwas höheren Krankenstand als im Landes- (4,3 Prozent) und im Bundesdurchschnitt (4,2 Prozent).

»Rücken« auf Platz eins

Laut Gesundheitsreport, der auf der Auswertung von 20.000 DAK-Versicherten basiert, die im vergangenen Jahr einen »Gelben Schein« eingereicht haben, waren damit an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 45 krankgeschrieben. Der höchste Krankenstand in Nordrhein-Westfalen wurde mit 5,7 Prozent in Gelsenkirchen und Bottrop verzeichnet, der niedrigste mit 3,6 Prozent in Gütersloh und in der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Die aktuelle Analyse für den Mühlenkreis zeige die wichtigsten Veränderungen bei der Zahl und Dauer der Krankschreibungen, erläuterte Frank Wolff im Mindener Kreishaus. Fast jeder vierte Fehltag erfolge durch Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen. Trotz eines Rückgangs um elf Prozent lägen diese Diagnosen weiterhin auf dem ersten Rang, schilderte Elke Lustfeld.

Grippewelle wirkt sich aus

Einen deutlichen Rückgang von sieben Prozent gab es bei den Fehltagen auf Grund von psychischen Erkrankungen. Sie hatten mit 13,7 Prozent allerdings immer noch den drittgrößten Anteil an allen Ausfalltagen. Einen Zuwachs von drei Prozent gab es hingegen bei den Atemwegserkrankungen wie Bronchitis und Sinusitis. Ihr Anteil am Krankenstand beträgt 14,4 Prozent, gleichbedeutend mit Platz zwei im Ranking der häufigsten Diagnosegruppen bei den Fehltagen. Dass die Atemwegserkrankungen die psychischen Erkrankungen auf Platz zwei abgelöst haben, führt Lustfeld auf die starke Grippewelle im Mühlenkreis Anfang des vergangenen Jahres zurück.

NRW-Studie zur Sucht

In dem Gesundheitsreport wurde unter dem Schwerpunkt »Sucht 4.0 – Trinken, Dampfen, Gamen in der Arbeitswelt« auch der Frage nachgegangen, wie viele Erwerbstätige in Nordrhein-Westfalen mit gravierenden Problemen durch Alkohol, Zigaretten und Computerspiele zu kämpfen haben. Die Kasse wirft dabei einen Blick auf Ursachen und Risikofaktoren.

Für das Schwerpunkthema wurden die Fehlzeiten aller erwerbstätigen Mitglieder der Krankenkasse in NRW ausgewertet, flankiert von Analysen der ambulanten und stationären Versorgung. Eine repräsentative Befragung von 5000 Beschäftigten sowie eine Expertenbefragung gäben Aufschluss über die Verbreitung und den Umgang mit den verschiedenen Suchtmitteln und Verhaltensweisen, so Wolff. Das Fazit: Hunderttausende Beschäftigte zwischen Weser und Rhein hätten ein Suchtproblem.

Riskanter Alkoholkonsum

Konkret bedeute das: Fast 1,2 Millionen Arbeitnehmer zeigten einen riskanten Alkoholkonsum – das wäre jeder achte Beschäftigte. 19,3 Prozent der Arbeitnehmer hierzulande sind zigarettenabhängig. Erstmals untersuchte der Report auch das Thema Computerspielsucht in der Arbeitswelt. Das Ergebnis: 581.000 Erwerbstätige in NRW zeigen ein riskantes Nutzungsverhalten.

Wie der Gesundheitsreport weiter ausweist, haben Arbeitnehmer in NRW mit Hinweisen auf eine so genannte Substanzstörung deutlich mehr Fehltage im Beruf als ihre Kollegen ohne auffällige Probleme. Der Krankenstand der Betroffenen ist mit 7,7 Prozent mehr als doppelt so hoch. Sie fehlten aber nicht nur im Job, weil sie wegen ihrer Suchtproblematik krankgeschrieben würden, sagte Frank Wolff. Vielmehr zeigten sich bei ihnen in allen Diagnosegruppen mehr Fehltage. »Besonders deutlich ist der Unterschied bei den psychischen Leiden«, so Elke Lustfeld. Hier seien es mehr als dreimal so viele Fehltage.

Im Bereich der Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen gibt es ein Plus von rund 88 Prozent bei den Ausfalltagen. Bei Atemwegserkrankungen sind es 53 Prozent. Insgesamt ergibt eine Hochrechnung der Studienergebnisse unter den Erwerbstätigen in NRW fast 1,7 Millionen abhängige Raucher, 31.000 erfüllen die Kriterien einer Computerspielsucht und rund 95.000 Erwerbstätige sind alkoholabhängig.

Drei Viertel der direkten Krankmeldungen bei Suchtproblemen sei in NRW auf Alkohol zurückzuführen, heißt es dem Report weiter. Laut der Studie haben 13,3 Prozent der Arbeitnehmer hierzulande einen riskanten Alkoholkonsum.

Viele junge Spielsüchtige

Erstmals untersuchte der Report auch das Thema Gaming und seine Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Demnach spielen 58 Prozent der Erwerbstätigen in NRW Computerspiele. Davon gelten knapp sieben Prozent als riskante Gamer. Das heißt: 581.000 Beschäftigte zeigen auffälliges Nutzungsverhalten. Vor allem junge Beschäftigte zwischen 18 und 29 Jahren sind laut Wolff riskante Computerspieler (11,6 Prozent). Jeder elfte Mitarbeiter mit riskantem Spielverhalten gab bei der Analyse an, in den letzten drei Monaten wegen des Spielens abgelenkt oder unkonzentriert bei der Arbeit gewesen zu sein. Von den Erwerbstätigen mit einer Computerspielsucht war es sogar jeder Dritte (33,3 Prozent).

Jeder Fünfte raucht

Das Rauchen von Zigaretten bleibe aber die am meisten verbreitete Sucht, die auch die Arbeitswelt betreffe, machte Amtsleiterin Elke Lustfeld deutlich. 19,3 Prozent der Erwerbstätigen seien zigarettenabhängig. Unter den jungen Erwerbstätigen zwischen 18 und 29 Jahren gebe es mit 16,3 Prozent den geringsten Anteil. Bei den 60- bis 65-jährigen Berufstätigen rauche fast jeder Vierte. Etwa jeder zweite Raucher rauche auch während seiner Arbeitszeit, also außerhalb der Arbeitspausen. Zudem dampften derzeit mehr als 5,6 Prozent der Erwerbstätigen E-Zigaretten.