Von Silke Birkemeyer

Lübbecke(WB). 400 Gäste haben am Sonntag ein Konzert der Extraklasse in der Stadthalle erlebt. Der Rotary Club Lübbecke/Westfalen hat gemeinsam mit der Sparkassenstiftung zum sechsten Mal das Solista-Benefizkonzert organisiert, und die drei Stipendiaten und das Lübbecker Sinfonieorchester konnten einmal mehr überzeugen.

Ludwig von Beethovens Musik hatten sich per Zufall sowohl Leander Brand (Klavier) als auch Justus Varvaras (Violine) ausgesucht. Für den Komponisten, der 2020 seinen 250. Geburtstag gefeiert hätte, wäre es sicherlich ein schönes Geschenk gewesen, den beiden Talenten an diesem Konzertabend in der Lübbecker Stadthalle zuzuhören, in dem hauptsächlich seine Stücke gespielt wurden.

Nach dem Auftakt durch das Sinfonieorchester unter der Leitung von Heinz-Hermann Grube mit der Symphonie Nr. 1 C-Dur, op. 21, überzeugte der 17-jährige Leander Brand mit seiner Beethoven-Auswahl, dem Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll, op. 37, das Publikum. Das forderte mit einem lang anhaltenden Applaus eine Zugabe und wurde mit Robert Schumanns Kinderszenen »Von fremden Ländern und Menschen« belohnt. Der junge Musiker, der in Lübbecke von Eric Salvesen unterrichtet wird, gilt als Ausnahmetalent – seine berufliche Zukunft, so offenbarte es ein kleiner Filmeinspieler, sieht er jedoch in der Juristerei.

Musiker reisen extra aus Granz an

Jakob Helling, vor 14 Jahren einer von mittlerweile 100 Stipendiaten der Sparkassenstiftung, war zusammen mit seinen Musikerfreunden Matthew Halpin (Tenorsaxofon) und Sebastian Scobel (Klavier) extra aus Graz angereist. Nach seinem Bachelor im Fach Jazz-Trompete hat er sein Studium im Fach Komposition zwischenzeitlich abgeschlossen, komponiert und spielt als Berufsmusiker. Er lud die Gäste zu einer musikalischen Reise ein, einem Stück, das er eigens für das Solista-Konzert komponiert hatte.

Justus Varvaras zeigt an der Violine große Spielfreude. Foto: Silke Birkemeyer Justus Varvaras zeigt an der Violine große Spielfreude. Foto: Silke Birkemeyer

Mit ausgewogenen Variationen zwischen den Klassik- und Jazz-Elementen interpretierte er die Schönheit und Vielfalt Liguriens und erweckte so die Reiselust der 400 Zuhörer. Martin Obermeier, Leiter der Musikschule und auch sein ehemaliger Lehrer, attestierte Jakob Helling eine herausragende Entwicklung und sah darin einen Beleg dafür, dass Musik Persönlichkeiten formen kann.

Als eine der größten Begabungen der letzten Jahre bezeichnete Obermeier den 18-jährigen Justus Varvaras, der an diesem Abend mit viel Spielfreude und auf einem technisch hohen Niveau das Beethoven Konzert für Violine und Orchester in D-Dur, op. 61 spielte. Insbesondere die langen Kadenzen hätten ihn beeindruckt. »Das waren Justus-Kadenzen«, sagte er im Anschluss an das Konzert, das er als einen Höhepunkt in der Reihe von Solista-Konzerten bezeichnete. Das junge Talent, das im Oktober mit einem Medizinstudium beginnen wird, erfüllte den Publikumswunsch nach einer Zugabe mit der Gavotte en Rondeau von Johann Sebastian Bach. So ein Abend mache ihn als Leiter der Musikschule glücklich, sagte Martin Obermeier im Anschluss an den Benefizabend.

Konzerte dienen der Jugendförderung

Die Konzerte von Solista stehen für eine besondere Form der Jugendförderung und sollen die besonderen Leistungen der Talente würdigen. Gleichzeitig wird durch den Konzerterlös eine Förderung besonderer Projekte vor Ort möglich. In diesem Jahr wollen die Rotarier die Pfadfinder St. Johannes und ihre Jugendarbeit unterstützen, deren Aktivitäten in einem kurzen Film erläutert wurden. In einem Dialog mit Heinz-Hermann Grube erklärte Club-Präsident Dr. Joachim Timmermann, dass es neben persönlichen und rotarischen insbesondere aktuelle Gründe für die Auswahl gäbe. »Die Pfadfinder leisten eine tolle Jugendarbeit und brauchen dringend einen neuen Treffpunkt.« In diesem Sinne soll die Spende für die Herrichtung neuer Räumlichkeiten eingesetzt werden.