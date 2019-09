Das Freibad in Gehlenbeck. Foto: Kai Wessel (Archiv)

Lübbecke (WB). Auch nach dem Grundsatzbeschluss zum Freibad Gehlenbeck in der Ratssitzung am Donnerstagabend ebbt die politische Diskussion um den künftigen Beckenzuschnitt nicht ab. Wie am 20. und 21. September berichtet, hatte sich die Ratsmehrheit für eine Verkürzung der Schwimmbahnen auf 25 Meter ausgesprochen, während CDU und Grüne für die Beibehaltung von 50-Meter-Bahnen waren und dagegen stimmten.