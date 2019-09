Das Freibad in Gehlenbeck. Foto: Kai Wessel (Archiv)

FDP-Ratsherr Dieter Fette will, dass bei dieser Feinjustierung des Schwimmbades nicht vorschnell nur die Variante 3a Berücksichtigung findet, denn auch die Variante 1 würde mit einer Beckenlänge von 25 Metern arbeiten, trennt die verschiedenen Becken aber strikt voneinander. Demgegenüber hat die Variante 2 ein reines 50-Meter-Schwimmerbecken und die von der CDU propagierte Variante Null eine Kombination aus 50- und 25-Meter-Bahnen.

FDP plädiert für zwei zusätzliche 25-Meter-Bahnen

Für die FDP beantragt Dieter Fette, dass die ehemalige Lösung 1 in die Detailplanung aufgenommen und um zwei zusätzliche 25-Meter-Bahnen erweitert wird. Fette: »Diese Lösung 1 ist sowohl hinsichtlich der Investition als auch der Unterhaltung die billigste. Sie wird durch die Erweiterung um 2 Bahnen nur geringfügig teurer.«

Dieter Fette ist, wie er sagt, als Nettelstedter selbst Nutzer des Freibades. Gleichwohl trage er die Entscheidung gegen 50-Meter-Bahnen mit. »Die ökologischen und ökonomischen Gründe überzeugen mich. Der Variante 3a kann ich allerdings nicht zustimmen.«

Das FDP-Ratsmitglied führt als Begründung die geplante Verbindung zwischen Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken an, die bei Hochbetrieb geöffnet werden soll. »Dies bringt ein erhöhtes Risiko für die Nichtschwimmer mit sich.« Wie solle etwa die Badeaufsicht im Getümmel, das dann herrschen werde, beobachten und beurteilen können, wer unter den Badenden im Schwimmerbecken gefährdet ist, weil er vielleicht zu klein für die Wassertiefe von 1,35 Meter ist oder nicht richtig schwimmen kann? Fette erinnert auch an das Haftungsrisiko, wenn im schlimmsten Fall ein Kind ertrinke. »Ist die Stadt dann nicht vielleicht sogar wegen Fahrlässigkeit, dass sie eine solch unübersichtliche Lage geschaffen hat, in Haftung? Solch eine Entscheidung möchte ich nicht mittragen.«

Trennleine ist Beeinträchtigung für die Schwimmer

Für die Schwimmer sei die stark reduzierte Schwimmfläche mit einer Trennleine zwischen dem 1,35 Meter und 1,80 Meter tiefen Bereich bei starkem Betrieb eine nicht hinnehmbare Beeinträchtigung, nimmt Fette auch die andere Perspektive ein. »Sobald der Zugang vom Nichtschwimmerbecken zum Schwimmerbecken geöffnet wird, ist ein Schwimmen in Bahnen nicht mehr möglich. Wer noch das alte Freibad Obernfelder Allee genutzt hat, kennt das Gefühl, wenn man unter einer Leine durchtauchen und sich dann durch ein Gewusel von Planschenden kämpfen muss.«

Doch nicht die 25-Meter-Bahn sei das Problem, meint Dieter Fette. Auch der Lübbecker Schwimmverein Neptun habe diese befürwortet. »Insofern brauchen wir auch keinen Schwimmbereich mit sowohl 50- als auch 25-Meter-Bahnen. Wir brauchen mehr Schwimmfläche und damit mehr Bahnen«, so die Forderung. Er bezweifle zudem, dass die kombinierten 25- und 5o-Meter- Bahnen der Variante Null für Wettkämpfe geeignet seien.

Bei aller richtigen Ausgewogenheit zwischen Spaßbad für Familien und Sportbad sei auch an die Bedürfnisse des Schwimmlehr-Betriebs zu denken – gerade angesichts der jährlich steigenden Zahl von Ertrunkenen. Und, so Fette, »die Stadt sollte bei der Planung auch den treuesten Kunden, den Allwetterschwimmern, nicht vor den Kopf stoßen, die sich in privater Initiative für diese Förderung aktiv einsetzen«.