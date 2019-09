Von Freya Schlottmann und Kai Wessel

Lübbecke (WB). »Der CVJM spielt eine große Rolle in der Jugendarbeit der Stadt«, sagt Bürgermeister Frank Haberbosch. Dass die diesjährige Spende des Bierbrunnenfestes deshalb an den Verein gehen soll, habe bei den Organisatoren bereits früh festgestanden. Für den CVJM kommt dieser Geldsegen wie gerufen.

In der kommenden Woche, so die Planung, wollen die Mitarbeiter des CVJM mit den Renovierungsarbeiten im Jugendzentrum am Markt (JAM) anfangen. »Die letzte große Renovierung war vor etwa 30 Jahren«, sagt CVJM-Jugendreferent Bodo Borchard. Mittlerweile ist die Elektrik im JAM marode. Decke und Rohrleitungen sind defekt. »Seit zwei Jahren wollen wir renovieren. Aber mit eigenen Mitteln ist so eine aufwändige Aktion kaum zu stemmen«, erklärt CVJM-Mitarbeiter Niklas Droste. Der Scheck in Höhe von 3600 Euro, den Droste und Borchard am Donnerstag im Rathaus entgegen nehmen durften, freute die beiden deshalb sehr.

Die Renovierung des JAM soll in drei Abschnitten erfolgen. Laut Borchard sollen im ersten Abschnitt der Vorraum entkernt und die Theke und die Empore herausgerissen werden. Das alles müsse neu aufgebaut und vor allem eine neue Beleuchtung installiert werden, sagt Borchard. Etwa 25.000 Euro sind für diese ersten Arbeiten einkalkuliert. Auch wenn einige Arbeiten in Eigenleistung erfolgen sollen, sei der CVJM dennoch auf Spenden wie die vom Bierbrunnenfest angewiesen.

Vielfältiges Programm

Christoph Barre, Chef der Privatbrauerei Barre, zeigte sich bei der Spendenübergabe von der Arbeit des CVJM ebenso überzeugt wie Bürgermeister Haberbosch: »Seit vielen Jahren gibt es die Regelung, dass die Spende vom Bierbrunnenfest den Lübbecker Bürgern zugute kommt. Meistens wird dafür aus dem sozialen oder humanitären Bereich ein Empfänger ausgesucht. Der CVJM macht eine wertvolle und herausragende Jugendarbeit. Da passt wirklich alles.«

Wie die Jugendarbeit des CVJM aussieht, davon konnten sich Besucher des Spielfestes ein Bild machen. Mit einfachen Mitteln hatte der CVJM ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, das keine Kinderwünsche offen ließ. Zu den besonders beliebten Stationen gehörten die Kistenrutsche und die Baumschaukel. Der elfjährige Julian Holle bewies beim Kistenstapeln seinen bestens ausgeprägten Gleichgewichtssinn. Er schaffte es, gut gesichert, zwölf Getränkekisten übereinander zu stapeln und grüßte aus luftiger Höhe. Erst die 13. Kiste war dann eine zu viel.

Gäste aus Sierra Leone

Etwa 30 Ehrenamtliche betreuten die Kinder an den Spielständen, beim Basteln von Knautschbällen und Holzschildern. An der Kaffee- und Kuchentafel konnten sich Jung und Alt stärken. Zur Freude des CVJM suchte mancher Besucher auch das Gespräch mit den Gästen aus Sierra Leone. Fatmata und Christian, Vorstand des »YMCA New Site Branch« in Bo, waren zwei Wochen lang auf Partnerschaftsbesuch. Von ihnen konnten die Lübbecker viel über das Leben in Afrika erfahren.

CVJM-Jugendreferent Bodo Borchard konnte am Sonntag eine überaus positive Festbilanz ziehen: »Nachdem das Kinderfest im letzten Jahr buchstäblich in Wasser gefallen ist, haben wir uns ganz besonders über das tolle Wetter gefreut.«