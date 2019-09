Lübbecke (WB). Mit einem ganz besonderen Preis ist Aleksei Smirnov, Schüler des Wittekind-Gymnasiums im Jahrgang 12 (Q2), ausgezeichnet worden: Bei der Finalrunde des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen in Wuppertal erhielt er den 1. Preis. Dieser ist verbunden mit der Aufnahme in die Förderung durch die Studienstiftung des Deutschen Volkes.

Das Final-Wochenende in Wuppertal war die letzte von drei Wettbewerbsrunden, die Aleksei mit beeindruckendem Erfolg durchlaufen hat. In der ersten Runde im Oktober 2018 überzeugte er die Juroren mit einem Video in französischer und einem Audiobeitrag in russischer Sprache. Auch die zweite Runde, in der verschiedene schriftliche Aufgaben unter Aufsicht anzufertigen waren, bewältigte er mit Bravour. So wurde er gemeinsam mit nur noch 45 Schülerinnen und Schülern aus ganz Deutschland sowie von deutschen Auslandsschulen nach Wuppertal eingeladen.

Hier galt es, von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag zahlreiche Aufgaben zu absolvieren: Neben Französisch und Russisch brachte Aleksei noch Englisch als dritte Wettbewerbssprache ein. In allen drei Sprachen führte er 20-minütige Einzelgespräche mit zwei Prüfern, die nicht nur auf Sprachrichtigkeit und Ausdrucksvermögen achteten, sondern auch hören wollten, dass die Teilnehmer sich in aktuellen Themen des jeweiligen Landes auskennen und eine eigene Position zu strittigen Fragen darlegen können.

Pfiffige Idee

Die Formulierung einer eigenen Haltung war auch gefragt in einem Gespräch, in dem Aleksei Smirnov mit vier weiteren Teilnehmern zu einem Thema diskutieren musste, das erst 30 Minuten zuvor bekannt gegeben wurde.

In den Pausen zwischen den Gesprächen konnten die Finalisten nicht etwa entspannen, sondern mussten eine weitere Aufgabe lösen, die ihre Kreativität und Teamfähigkeit unter Beweis stellen sollte. In einer Gruppe von sechs Teilnehmern galt es, eine Kombination aus Videoaufnahme und szenischem Spiel zum Thema »40 Jahre Bundeswettbewerb Fremdsprachen« zu erarbeiten und vor der versammelten Jury zur Aufführung bringen. Neben der Herausforderung, zu diesem zunächst sperrigen Thema eine pfiffige Idee zu entwickeln und diese natürlich in möglichst vielen Sprachen zu realisieren, mussten die Teilnehmer auch alle technischen Fragen selbstständig lösen. Die Gruppe, an der auch Aleksei beteiligt war, erhielt für ihren Beitrag »Quarant(äne) – eingeschlossen in der Sprache« den 1. Preis, der mit 500 Euro dotiert ist.

Feierliche Siegerehrung

Neben der Möglichkeit, seine Sprachkenntnisse unter Beweis stellen zu können, hat Aleksei besonders den Kontakt und Austausch mit anderen Sprachenfans aus ganz Deutschland genossen. »Ganz sicher werde ich nicht vergessen, wie wir in der Gruppe bis tief in die Nacht an unserem Kreativbeitrag gesessen haben. Trotz der Anspannung und Müdigkeit haben wir viel gelacht und sind einander tatsächlich näher gekommen. Daran werden wir uns immer wieder erinnern, wenn wir das Video ansehen«, sagte er.

Bei der feierlichen Siegerehrung gratulierte Bildungsministerin Yvonne Gebauer den Preisträgern und betonte, dass die Kenntnis mehrerer Fremdsprachen entscheidend dazu beiträgt, »offen und aufgeschlossen auf Menschen aus verschiedenen Ländern zuzugehen«.