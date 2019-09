Lübbecke (vw). Den etwas älteren Lübbeckern dürfte die »Funzel« noch ein Begriff sein, später gab es das »Van Dyk«, im siebten Jahr betreibt Vassili Panutsos nun an der Niedernstraße 39 eine Kneipe: »Niedern 39«. Doch auch damit ist jetzt Schluss. An diesem Samstag öffnet der Gastronom zum letzten Mal die Türen. »Die Eigentümer wollen kein Gewerbe mehr in dem Haus haben«, sagt Vassili Panutsos.

Damit endet die Kneipengeschichte des Gebäudes, die in den 1970er Jahren ihren Anfang genommen hatte. »Fred war der erste, der hier eine Kneipe eröffnet hat. Die Niedernstraße war immer die Gastromeile von Lübbecke, inzwischen ist es hier ja aber auch nicht mehr besonders einladend. Womit will man die Leute denn nach Lübbecke locken? Ich finde das sehr schade und traurig. Noch eine Kneipe weniger«, so Panutsos weiter.

Er selbst ist seit seinem 14. Lebensjahr in der Gastronomie unterwegs. »Ich habe erst meinem Vater geholfen, der einen Grill in Minden hatte. Dann haben wir zusammen einen Grill im Marktkauf betrieben.« Er habe mal hier und mal dort gearbeitet. »Und es hat mir immer Spaß gemacht. Das ist auch das, was mich auszeichnet, glaube ich. Ich habe fast immer gute Laune«, sagt der Vater einer neunjährigen Tochter über sich.

Für Vassili Panutsos ist es die Atmosphäre in den kleinen Gaststätten, die das Besondere ausmacht. »In den kleinen Läden findet man den persönlichen Kontakt. Man kommt alleine, bleibt aber nicht alleine.« Teilweise habe er bis zu 20 verschiedenen Nationen als Gäste, und in den meisten Fällen sei alles gut gegangen. »Wenn zu viel Alkohol im Spiel ist, ist das der eine Prozent, der nicht so viel Spaß macht«, gesteht der »waschechte Lübbecker«. An diesem Samstag schließt Vassili Panutsos das letzte Mal die Tür seiner Kneipe für die Gäste auf.