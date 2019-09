Dementsprechend groß war das Gewusel. »Das älteste Kind ist ein Jahr und einen Monat, das jüngste wohl etwa zehn Wochen«, sagte Sarah Lutz, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lübbecke. Insgesamt hatte sie etwa 200 Einladungen rausgeschickt an Eltern. »Wir haben einen Weg gesucht, die Angebote in Lübbecke bekannter zu machen und mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. In anderen Kommunen gibt es solch einen Empfang auch schon, und so sind wir auf die Idee gekommen, das auch zu versuchen.« Mit der Resonanz auf die Premiere war das Organisatorenteam um Sarah Lutz durchaus zufrieden.

Nicole Gering war mit ihrem Sohn Valerij (9 Monate) und ihrer Tochter Malina (2 Jahre) gekommen. »Wir wollten einfach mal vorbeischauen. Es ist interessant zu sehen, welche Angebote es in Lübbecke gibt, die man noch gar nicht kannte.« Sie könnte sich gut vorstellen, mit Valerij zum Babyschwimmen zu gehen, allerdings müsste die große Schwester in der Zeit betreut werden, da sie noch nicht in den Kindergarten geht. »Das war mit dem ersten Kind natürlich einfacher«, sagte die Lübbeckerin, die auch mit anderen Müttern ins Gespräch kommen wollte. So wie viele andere Mütter. »Wenn man ein Kind bekommt, vereinsamt man manchmal etwas, da tut ein bisschen Kontakt gut«, sagte Sarah Lutz.

Kinder bekommen Bücher

Für Ines und Lyko Fox waren einige der vorgestellten Angebote nicht neu. Bei der Parität haben sie mit ihrer Tochter Theda (10 Monate) einen Delfi-Kurs absolviert. Zum Babyschwimmen ging es allerdings nach Espelkamp. »Einfach, weil dort noch Plätze frei waren«, berichtete Ines Fox. Über den Delfi-Kurs hatte sie auch andere Mütter kennen gelernt, die auch zum Neugeborenenempfang gekommen waren. Tina Löper war etwa mit ihrer Tochter Thea (8 Monate) aus Gehlenbeck ins Alte Amtsgericht gekommen. »Ich habe schon einen Sohn, durch den ich einige der Angebote kenne. Trotzdem ist es gut, dass man sich hier nochmal informieren kann.«

Währenddessen hatte Anne Stegkemper ihren Sohn Tino (9 Monate) auf dem Schoß und schaute sich das Kinderbuch »Ich mag...« an. Das gab es für alle Kinder beim Neugeborenenempfang geschenkt. »Es war gar nicht so leicht, ein gender-gerechtes Kinderbuch zu finden«, sagte Sarah Lutz, die die Bücher verteilte. Darüber hinaus hatte sich die Handarbeitsgruppe im Mehrgenerationenhaus ordentlich ins Zeug gelegt und Socken gestrickt. Aus dem Korb konnten sich die Eltern bedienen. »Und weil wir uns alle einig sind, dass wir den Neugeborenenempfang nächstes Jahr wiederholen wollen, fangen die Damen von der Handarbeitsgruppe direkt wieder an zu stricken.«