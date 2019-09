Feuertheater mit Flamma Scaena: Sprühende Funken, Effekte von Licht und Schatten bezaubern das Publikum beim Abschluss des Abends der Künste. Zuvor hatten die Besucher das abwechslungsreiche Programm in der Fußgängerzone genossen. Foto: Oliver Krato

Von Silke Birkemeyer

Lübbecke (WB). Feuershow und Trommelwirbel, Eis in der Waffel und gebrannte Mandeln, Kunst auf der Straße und Musik allerorten – das war die Mischung, die am Freitag viele Gäste in die abendliche Innenstadt lockte.