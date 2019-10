Minden/Lübbecke (WB/fn). In einer Sondersitzung am Montag, 18. November, 17.30 Uhr, will der Kreistag eingehend über den Themenkomplex Kampa-Halle/Multifunktionsarena beraten. Mit dabei sollen auch Mindens Bürgermeister Michael Jäcke (SPD) sowie Vertreter der Firma Melitta sein. Dies hat Landrat Ralf Niermann in der Kreistagssitzung am Montagabend offiziell gemacht. Die vertagte Entscheidung soll nach jetzigem Stand am 16. Dezember getroffen werden.