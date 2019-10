Die Jugendlichen haben sechs Tage auf dem Pollertshof verbracht. Sie lernten viele Dinge, die sie in die Arbeit in ihren Heimatgemeinden einfließen lassen können.

Lübbecke/Preußisch Oldendorf (WB). »Eine tolle Sache und eine geniale Erfahrung.« So schwärmte Jugendreferentin Kornelia Kirchner von der Mitarbeiter-Blockschulung des Kirchenkreises Lübbecke auf dem Pollertshof.

Gemeinsam mit ihrem Kollegen Dominic Dingersen und zwei Mitarbeitern im Freiwilligen Sozialen Jahr leitete sie den sechstägigen Grundkurs für junge Mitarbeiter im Kirchenkreis Lübbecke auf dem Pollertshof in Preußisch Oldendorf. Gruppenphasen, Rollen, Spieleketten und rechtliche Fragen waren nur einige der Themen. Die 14- bis 17-jährigen Jugendlichen erfuhren auf dem Lehrgang viele neue Dinge. Darüber hinaus konnten sie sich immer wieder in Diskussionen einbringen und Erfahrungen machen, die sie nun in ihre jeweiligen Gruppen mitnehmen können.

Alle Teilnehmer der Blockschulung sind in ihren Heimatvereinen in verschiedenen Gruppen der Kinder- und Jugendarbeit aktiv, Mit der Schulung wurden sie auf weitere Aufgaben in der Arbeit des Kirchenkreises Lübbecke vorbereitet. Die Schulung ermöglicht es den Teilnehmern auch, im Anschluss eine Jugendleitercard, die sogenannte »JuLeiCa«, zu beantragen. Sie befähigt dazu, qualifizierte und geschulte Kinder- und Jugendarbeit durchzuführen.

Abend in der Eishalle

Die 25 Jugendlichen mussten aber nicht nur arbeiten, sondern hatten auch Zeit, sich auf Spiele wie »Werwölfe« oder »Peng« zu konzentrieren. Des weiteren genossen alle ihre freie Zeit bei einem gemeinsamen Abend auf der Eisbahn in Osnabrück beim Schlittschuhlaufen.

Morgens und abends hatten jeweils zwei bis drei Teilnehmer die Möglichkeit, eine während der Schulungsphase selbst geschriebene Andacht zu präsentieren. »Wahnsinn, wie kreativ die Teilnehmer waren, absolut genial«, sagte Dominic Dingersen, der sehr zufrieden war mit dem Verlauf der Schulung.

Abschied vom »PoHo«

Einen traurigen Aspekt gab es am Pollertshof aber doch: Die Blockschulung wurde zum letzten Mal in Preußisch Oldendorf ausgetragen, da der Pollertshof zum Jahresende schließt. »Das ist schon schade, wenn man überlegt, dass ich selbst hier vor mittlerweile 25 Jahren mal geschult wurde«, sagte Birte Steinkamp, Trainerin für Etikette. Sie war in diesem Jahr eine von insgesamt vier Referenten.

Ab dem nächsten Jahr wird der Kirchenkreis Lübbecke seine Jung-Mitarbeiter nach Bad Essen zur Schulung einladen. Kirchner sagte: »Damit geht eine Ära vorbei.« Wer sich noch einmal gebührend vom »PoHo« verabschieden möchte, hat am Samstag, 23. November, die Möglichkeit dazu.