An der Kreuzung der Bundesstraßen in Lübbecke : Der Trecker-Konvor kam gegen 11.20 Uhr, abgesichert von der Polizei. Foto: Kai Wessel

Start war um 11 Uhr am Mittellandkanal in Lübbecke. Vom Raiffeisen-Markt ging es über die Rahdener Straße zur B 65. An der Kreuzung mit der B 239 mussten mussten Autofahrer etwa zehn bis 15 Minuten lang warten, ehe der Konvor durch war. Es bildeten sich längere Staus Über Nettelstedt und Minden-Dützen fährt der Trecker-Konvoi weiter bis zum Hafengelände in Hille-Eickhorst.

Die Landwirte wollen mit der Demonstration auf die Probleme ihrer Branche hinweisen. Zudem wenden sie sich gegen die aktuelle Agrarpolitik.