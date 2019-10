Von Kathrin Kröger

Auch nachdem bei ihr eine schwere Erkrankung diagnostiziert worden war, ließ sie sich nicht beirren oder gar aufhalten, fand im Schaffensprozess umso mehr Sinnstiftendes. »Das hat ihre Produktivität sogar noch verstärkt«, sagt ihr Sohn Linus Haberbosch, als er am Freitagnachmittag die vielen Exponate seiner im März verstorbenen Mutter in den Speicher am Burgmannshof bringt. Unterstützung hat er von Mitgliedern des Kunstvereins Lübbecke.

Dieser beendet seine Saison an diesem Samstag und Sonntag mit einer außergewöhnlichen Aktion. Als Hommage an Birgit Friederike Haberbosch, die ein enormes künstlerisches Erbe hinterlassen hat, werden etliche ihrer Bilder und Objekte posthum ausgestellt. Die Abgabe der Werke in liebende und wertschätzende Hände erfolgt gegen freiwillige Spenden. Sie kommen zu gleichen Teilen zwei Organisationen zugute: lifecircle in der Schweiz, die sich für das Selbstbestimmungsrecht auch am Ende des Lebens einsetzt, und Wildwasser in Bielefeld, die Beratung und Hilfe bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend bietet.

Kreatives Schaffen

»Ich würde mich freuen, wenn jeder Besucher ein Objekt findet, das Gefühle in ihm auslöst und eine Erinnerung an meine Mutter bedeutet«, sagt Linus Haberbosch, der die Idee zu der besonderen Ausstellung hatte. Sehr liebevoll und mit einem Lächeln auf den Lippen spricht er über seine Mutter. Die Freude über die Möglichkeit, nochmals die Öffentlichkeit an ihrem reichhaltigen kreativen Schaffen teilhaben zu lassen, ist ihm anzumerken.

»Diese Aktion von Linus Haberbosch unterstützen wir sehr gern, da Birgit Friederike Haberbosch noch im März 2017 eine große Ausstellung bei uns im Speicher hatte, die ein enormer Publikumserfolg war. Auch konnten wir uns von der großen Qualität ihrer Arbeiten überzeugen«, sagt Anke Steinhauer, Vorsitzende des Kunstvereins Lübbecke.

»Fluss des Lebens«

Wer an diesem Wochenende im Speicher vorbeischaut, wird auf eine riesige Bandbreite an künstlerischen Ausdrucksformen treffen. Seien es die frühen Aquarelle, die kombinierte Holz- und Glaskunst, den »Fluss des Lebens« versinnbildlichend, oder die winzigen filigranen Figuren, die einige der Skulpturen bevölkern. Die Künstlerin integrierte mitunter auch Alltagsgegenstände in ihre Skulpturen und Naturmaterialien wie Spinnweben oder Muscheln in ihre Bilder. Ebenso in Motivik und Techniken liegt große Varianz. Das Lübbecker Moor war nur eine von vielen Inspirationsquellen von Birgit Friederike Haberbosch.

Die Ausstellung ist geöffnet am Samstag, 26., und Sonntag, 27. Oktober, jeweils von 13 bis 16 Uhr im Speicher in Lübbecke.