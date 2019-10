Von Friederike Niemeyer

Der zweite »Spieltag« der fußballkulturellen Lesebühne des FC Lübbecke widmete sich gesellschaftspolitischen Fragen im Sport. Im Speicher am Burgmannshof gab der profilierte freie Sportjournalist Ronny Blaschke Anregungen zu diesem weiten Feld, und etwa 60 Gäste wollten mit ihm, Moderator Rainer Placke und dem Vorsitzenden des Fußballkreises Lübbecke, Karl-Heinz Eikenhorst, darüber nachdenken.

Gibt es ein sportliches Megaevent geben, das niemandem schadet?

In 112 Ländern dieser Welt gibt es massive Menschenrechtsverletzungen. Vor diesem Hintergrund lautete Ronny Blaschkes Frage: »Kann es tatsächlich ein sportliches Megaevent geben, das niemandem schadet?« Blaschke schilderte Beispiele für die Hoffnung, mit Hilfe des Sports ein Land zu öffnen – Olympia in Peking etwa oder in Sotschi. Zwar habe es kurzfristige Erleichterungen gegeben, am Ende stünden aber Verhaftungen, Einschränkung der Presse- und Versammlungsfreiheit, Umweltzerstörung oder Umsiedlung von Anwohnern.

»Letztlich war Sotschi 2014 nur aus russischer Sicht erfolgreich«, zog Blaschke ein bitteres Fazit. Die enorme patriotische Stimmung habe den Boden für die russische Besetzung von Krim und Ukraine bereitet, so die Ansicht des 38-jährigen Berliners.

Auch bei der Leichtathletik- und der Fußball-WM in Katar gehe es nicht allein um das Sportevent. Blaschke: »Das ist ein kleines Land, das Angst hat, von Saudi Arabien überrannt zu werden. Deshalb wollen sie sich durch Sportsponsoring bekannt machen.« Dabei hätten Großereignisse auch das Potenzial, Impulse für eine nachhaltige Entwicklung von Infrastruktur zu geben.

Der gebürtige Rostocker kommentierte die Sponsoring- und Benefiz-Aktivitäten des FC Bayern – »das ist noch die alte Hilfsattitüde, die wie aus der Zeit gefallen wirkt« – oder das Auftreten von Lukas Podolski in der Türkei – »wenn er sich schon nicht regimekritisch äußern will, dann doch wenigstens nicht pro«.

Karl-Heinz Eikenhorst spricht über die ehrenamtliche Arbeit im Fußballkreis

Blaschke machte Mut, dass sich auch gerade die Sportvereine vor Ort lohnend mit gesellschaftlichen Projekten befassen könnten, von Antirassismus-Arbeit über Klimaschutz bis zu Hilfsaktionen. »Warum nicht mal mit dem Fußballteam ins Kino oder ins Flüchtlingsheim?«, fragte er.

Karl-Heinz Eikenhorst schildert seine Erfahrungen (links Moderator Rainer Placke). Foto: Friederike Niemeyer Karl-Heinz Eikenhorst schildert seine Erfahrungen (links Moderator Rainer Placke). Foto: Friederike Niemeyer

Im zweiten Teil des Abends berichtete Karl-Heinz Eikenhorst von seiner langjährigen ehrenamtlichen Arbeit im Fußballkreis. Deutlich kritisierte er, wie weit weg der Deutsche Fußball-Bund von den Problemen an der Amateur-Basis sei. Beispielhaft nannte er ein Pilotprojekt zur Schiedsrichtergewinnung, das im Kreis Lübbecke gestartet werden sollte und wohl noch anderthalb Jahre auf sich warten lassen werde. »Die DFB-Führung geht für uns Ehrenamtliche in die falsche Richtung«, sagte Eikenhorst.

Aus dem Publikum kam die Anmerkung, dass sich der DFB auch vom ehemals ehernen Grundsatz »Der Sonntag gehört dem Amateurfußball« verabschiedet habe. Viele würden sich abwenden, wenn es nur noch ums Geld ginge. Ronny Blaschke wandte ein: »Ich weiß nicht, ob das stimmt. Die Stadien sind voll, die Einschaltquoten hoch.« Positives wurde aus dem Publikum aber auch genannt: etwa die Sommermärchen-WM 2006 und das florierende Zuschauerinteresse im Amateurbereich bei den Spielen des SuS Holzhausen.