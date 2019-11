Lübbecke (WB/fs). »Jede Stadt hat ihren Reiz, egal wie groß sie ist«, meint Jutta Schmidt. Das trifft auch auf Lübbecke zu. Was genau die Stadt so alles zu bieten hat und warum sie so ist, wie sie ist, darüber hat die 76-Jährige ein Buch – ihr achtes, um genau zu sein – geschrieben.