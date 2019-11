Das Hallenbad ist ab sofort wieder geöffnet. Am Mittwoch musste es wegen Legionellen geschlossen werden. Foto: Werdin (Archiv)

Lübbecke (WB/fn). Die gute Nachricht vorweg: Das Hallenbad ist ab sofort wieder geöffnet. Die technische Störung am Warmwassersystem, derentwegen d as Hallenbad Lübbecke kurzfristig schließen musste , ist behoben, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Auf Nachfrage dieser Zeitung nannte die Stadt den Hintergrund der Störung: Es hat einen Befall mit Legionellen gegeben. Dieser sei nun gestoppt.