Von Kai Wessel

Etwa 100 Zuhörer waren auf Einladung der Kreis-SPD zu einer Vorstellungsveranstaltung in die Stadthalle Lübbecke gekommen. Ingo Ellerkamp präsentierte sich als überzeugter Mühlenkreisler (»Ich liebe meine Heimat«). Er berichtete vom Leben in einem ehemaligen Bauernhaus (»da ist immer was zu tun«) und von seinem kommunalpolitischen Engagement (»Ich will mitgestalten«).

Dauerärgernis: dürftiges Mobilfunknetz

Im politischen Teil kam Ellerkamp, der die SPD-Fraktion im Stadtrat von Petershagen führt, auf zahlreiche Themen und seine Ideen zu sprechen. Er ging beispielsweise auf den in Stemwede begonnenen Breitbandausbau ein. Ellerkamp mahnte, dass nicht nur an die »weißen Flecken« im Kreis gedacht werden dürfe. Auch in Häusern und Wohngebieten, die nur mit einer mäßig schnellen Leitung im Internet unterwegs seien, müssten Glasfaser-Anschlüsse hergestellt werden.

Ein Dauerärgernis ist für Ellerkamp das stellenweise dürftige Mobilfunknetz. Auf seiner Fahrt von Lübbecke nach Hause hätte er von Frotheim bis Meßlingen kaum beziehungsweise gar kein Netz. Ellerkamp sieht Nachholbedarf und will, dass der inzwischen mögliche 5G-Standard auch in den Mühlenkreis kommt.

Bahnlinien-Idee überrascht Zuhörer

Für die meisten Zuhörer unerwartet kam die Idee des Kandidaten, die Bahnstrecke zwischen Lübbecke und Minden zu reaktivieren. Ellerkamp betonte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass er die Wiederbelebung der Strecke auf der ehemaligen Kreisbahntrasse für finanziell umsetzbar und wünschenswert halte.

Ellerkamp bezog auch Stellung zur in Minden geplanten Multifunktionshalle. Er sprach sich unmissverständlich für die Halle aus. »Mit Verzagtheit kommen wir nicht weiter.« Seiner Einschätzung nach würden von der Halle auch jene Kommunen im Altkreis profitieren, die sich bislang eher nach Osnabrück orientierten. Beim Bau der Halle müsse aber daran gedacht werden, den ÖPNV und die Verbindungen in den Altkreis auszubauen und einen Weg aus dem Tarifdschungel zu finden. Zudem sei Klarheit darüber zu schaffen, wer die langfristigen Kosten der Halle trägt.

Aufruf zu Gemeinsamkeit

Ellerkamp rief die Kommunen dazu auf, Dinge gemeinsam auf den Weg zu bringen. Als Beispiel nannte er den Ärztemangel: »Sich gegenseitig Ärzte mit Prämien abzuwerben, bringt uns nicht weiter. Wir brauchen eine gemeinsame Idee davon, wie es mit dem Kreis weitergehen soll.« Ellerkamp sagte, er wolle als Landrat Motor und Mittler sein.

Kommentar

Positiv, nah an den Menschen, mit klaren Botschaften: Diese Attribute hat sich Ingo Ellerkamp im Kampf ums höchste Amt im Kreis auf die Fahnen geschrieben. Die Idee mit der Bahnstrecke ist schon mal ein kluger Schachzug. Ellerkamp will Lübbecke und Minden besser miteinander verbinden. Damit dürfte er nicht nur auf die Infrastruktur abgezielt haben. Ganz gleich, ob die Züge jemals fahren: Ellerkamp hat ein erstes Zeichen für mehr Zusammenhalt im Kreis gesetzt. Kai Wessel