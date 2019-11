Gemeinsam präsentieren sich die Jugendlichen, die am Freitagabend bei der Sportlerehrung in der Stadthalle die Auszeichnungen für die besten Einzelsportler und die besten Mannschaften entgegen nehmen konnten. Foto: Andreas Kokemoor

Sie alle erhielten am Freitagabend ihre Anerkennung. »Ein Spiel dauert 90 Minuten«, heißt es im Fußball. So lang dauerte auch die Sportlerehrung inklusive toller Tanz- und Akrobatik-Vorführungen bei der die Stadt Lübbecke ihre Champions kürte. Karl-Friedrich Rahe, stellvertretender Bürgermeister, überreichte zusammen mit dem Stadtsportverbandsvorsitzenden Reinhold Wöstehoff die Urkunden.

Professionell und mit der nötigen Lockerheit führten Ali Chaudry vom LTTV und Anna-Lena Peper, FSJ-lerin und Handball-Spielerin beim TuS Gehlenbeck, durch das Programm. Aufgelockert wurde es von Darbietungen der Ballett-Schule »die Tanzerei« aus Lübbecke und Akrobatikgruppen des TuS Blau-Weiß Lohne, die auf ganzer Linie überzeugten.

Beste jugendlichen Sportler

Als beste Einzelsportlerin der Jugend wurde Turnerin Emmy Hummert (BSC) geehrt. Sie erturnte unter anderem einen 3. Platz beim DTG-Pokal in Dortmund und einen 2. Platz beim Landescup in Paderborn. Dabei wurde sie Wettkampfbeste am Boden (Rekordwertung 14 Punkte). Bei der Relegation im März knackte sie sogar die magische 50-Punkte-Marke. Bester jugendlicher Einzelsportler ist Tennis-Ass Tristan Spilker (LTV). Er schloss die Winterrunde 2018/19 als Regionsmeister U 10 ab, siegte bei der Hallenmeisterschaft Herford-Minden-Lübbecke und gewann das Tennisturnier seiner Altersklasse in Dielingen.

Zu den besten Mädchen-Teams der Stadt gehörten die B-J-Jugend-Fußballerinnen des TuS Gehlenbeck, trainiert von Tristan Doe. Sie gewannen nach dem dritten Finaleinzug erstmals den Kreispokal. Die Handball-D-Jugendspielerinnen der JSG NSM Nettelstedt (Betreut von Andreas Püfke und Stefanie Rösch) wurde für den Kreismeister-Titel und den Kreispokal-Sieg ausgezeichnet. Die Tennis- U15-Juniorinnen der PTSG Lübbecke wurden Tabellenerster in der Kreisliga Minden-Herford.

Bei den Jungen ging die Ehrung an die Fußball-A-Jugend-Kreismeister des BSC Blasheim. Das Team schaffte den Aufstieg in die Bezirksliga und sicherte sich den Titel des Hallenkreismeisters.

Geehrt wurde außerdem die gemischte Mannschaft des TV Stockhausen. Das Kinder-Team mit Mathis Rabe, Simon Schröder und Marie Menzh krönte viele gute Leistungen in der Saison und holte Gold bei den German Open IBF 2019 im Synchron-Kata. Die Kinder des Lübbecker Tennisclubs erreichten in der U10 die Aufstiegsrunde zur Regionsmeisterschaft und erzielten in der U8 zwei Kreismeister- und einen Regionsmeistertitel. Eine Meisterleistung findet der Stadtsportverband und gratuliert Danica Petrovic, Tristan Spilker, Kevin Klaus, Frederik Naue, Luka Maxim Lehmann und Emelie Swierzy.

Die Besten Erwachsenen

Zum Sportler des Jahres kürte der Stadtsportverband Kampfsportler Marcel Rabe vom TV Stockhausen. Der 45-Jährige machte seinen ersten Dan. Zu den weiteren Erfolgen (Kampf und Kata) zählten Gold und Silberplatzierungen bei Deutschen Einzelmeisterschaften und den German Open des IBF.

Zur besten Lübbecker Männermannschaft wurden die Faustballer des BSC Blasheim gekürt, die die Qualifikation für die Landesliga schafften. Die Auszeichnung bei den Frauen ging ebenfalls an den BSC Blasheim: Die erste Mannschaft der Leistungsturnerinnen belegte den 2. Platz im Turngau Minden-Ravensberg und startet im nächsten Jahr bei der Relegation zur Gauliga 1. Die beste Mix-Mannschaft ist das Senioren-Synchron-Team der Stockhauser Kampfsportler. Sarah Pörtner, Sabrina Steinkamp und Maik Martens holten Gold bei der IBF-WM im Synchron-Kata.

Der Sonderpreis des SSV geht an das Tischtennis-Doppel Dennis Lehn (BSG Lübbecke) und Philipp Schürmann (BSC Blasheim), die bei den Special Olympics World Summer Games in Abu Dhabi die Silbermedaille gewannen. Sie gingen in der Kategorie Unified an den Start. Beide sind Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft und qualifizierten sich mit einer Goldmedaille bei nationalen Special Olympics für die WM.

Ehrenamtspreis

Den Ehrenamtspreis 2019 bekam Christa Brune von der BSG Lübbecke für ihren Einsatz für ihre Mitmenschen, besonders für Menschen mit Handicap. Die 82-jährige ist seit 24 Jahren im BSG Lübbecke, davon 19 Jahre im Vorstand. Ihre Aufgabe ist unter anderem die Betreuung der knapp 800 Mitglieder. Unter anderem kümmert sie sich auch um das Catering zur Jahreshauptversammlung. Zusätzlich ist sie Fachwartin für Minigolf und für das Freizeitangebot. Von Anfang engagierte sie sich im Café Lena, das Lebenshilfe und Nabu gemeinsam auf die Beine gestellt haben.

Breitensport

»Die Dienstags-Frauen« des TuS Gehlenbeck erhielten die Urkunde im Bereich Breitensport. Begonnen haben zehn Frauen 1983, damals noch unter dem Titel »Hausfrauengymnastik«. Der Moderator betonte, dass Rita Nedderhoff die gesamten 36 Jahre seit der Gründung die Gruppe leitet.

Darüber hinaus vereinen die Damen auch gemeinsame Aktivitäten wie zum Beispiel Frühstück, Touren und Geburtstagsfeiern. »Sie sind eine eingeschworene Truppe und teilen Freud und Leid miteinander«, sagt der Stadtsportverband über die Gehlenbeckerinnen.

Rita Nedderhoff errang in diesem Jahr noch eine weitere Auszeichnung: als Einzel-Siegerin des Sportabzeichen-Wettbewerbs. Seit 1983 leitet Nedderhoff verschiedene Gruppen. Im Jahr 2018 übernahm sie die Abnahme der Sportabzeichen.

Nun hat sie selbst die Prüfung zum 45. Mal absolviert und ist damit unangefochten Spitzenreiterin ihres Vereins. Den Sportabzeichenwettbewerb der Vereine gewann der TuS Lübbecke mit einer Mitgliedsquote von 21,4 Prozent (65 von 304 Mitgliedern), gefolgt vom BSG Lübbecke (20,3 Prozent, 145 von 713).

Sonderpreis

Der Sonderpreis der Volksbank Lübbecke für besonderes Engagement geht an Elke Thilo vom BSC Blasheim. »Diesen Preis für ihr ›Lebenswerk‹ hat sie sich mehr als verdient«, erklärten die Moderatoren. »Über mehr als 40 Jahre setzte sich Elke Thilo für den Turnsport beim Blasheimer Sportclub ein – mit aller Kraft und viel ehrenamtlichem Engagement.«

Im Sommer habe sie ihre aktive Trainerkarriere beendet. Jahrzehnte lang stand sie an drei Trainingstagen pro Woche in der Turnhalle, oft auch am Wochenende und in den Ferien. Ihre Turnerinnen mischten auf Bezirks-, Gau- und Landesliga mit. Sie war über Jahre im BSC-Vorstand aktiv und lenkte als Jugendturnwartin und Abteilungsleiterin die Geschicke der Turnabteilung. Elke Thilo etablierte darüber hinaus neue Sportangebote, motivierte neue Übungsleiter und Trainer, kämpfte für Hallenzeiten, suchte Sponsoren, organisierte die Fahrten zu Turnfesten und vieles mehr.

Seit der 125-Jahr-Feier des BSC ist Elke Thilo auch die Trägerin der Ehrennadel des WTB in Bronze.