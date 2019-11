Die neue Kooperation soll dazu dienen, die Auszubildenden für das Berufsbild »Verwaltungsfachangestellte/r« über den Tellerrand der eigenen Ausbildungsverwaltung hinaus schauen zu lassen. Sie sollen Einblicke in die Abläufe einer anderen Kommune erhalten. Dazu soll zunächst ein zweiwöchiges Praktikum in der jeweils anderen Stadt beziehungsweise Gemeinde fest in den Ausbildungsplänen verankert werden. Dieses Praktikum soll bis auf weiteres immer im zweiten Ausbildungsjahr im direkten Anschluss an den so genannten Mittelstufen-Block stattfinden.

Die beiden Bürgermeister sehen die jetzt beschlossene Kooperation als weiteren Schritt auf einem Weg, der die Kommunen im Lübbecker Land stärker miteinander vernetzt. Haberbosch: »Wir sind entschlossen, weitere Felder der Zusammenarbeit zu erschließen – im Bereich der Ausbildung und darüber hinaus.« Und Kai Abruszat fügt hinzu: »Wir haben verstanden, dass wir vieles gemeinsam anpacken können und müssen, um uns für die Zukunft gut aufzustellen.«

Bereits Zusammenarbeit im Bereich Archiv

Seit einigen Jahren arbeiten Stemwede und Lübbecke bereits im Bereich Archiv zusammen. Im Lübbecker Stadtarchiv am Wiehenweg werden auch Akten und Archivalien aus der Gemeinde Stemwede fachgerecht gelagert.