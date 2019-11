Lübbecke (WB/ria). Mit der urkomischen, weltbekannten Komödie »Ein Käfig voller Narren« startete am Sonntagabend die Theatersaison 2019/2020 für alle, die beim Kulturring Lübbecke das Abo B gebucht haben. Die Stadthalle war mit mehr als 500 Besuchern so gut wie ausverkauft. Das Publikum feierte das neunköpfige Ensemble mit viel Gelächter und Applaus.

Regisseur Florian Battermann hat das 1973 in Paris uraufgeführte Stück, welches im Lauf der Jahrzehnte zwei Mal verfilmt wurde, ins Hier und Jetzt geholt. Die schwule Familienkomödie hat in den vergangenen Jahrzehnten nichts an Aktualität eingebüßt. Im Mittelpunkt steht das Paar Georges (Gregor Eckert), Besitzer des Nachtclubs »Der Narrenkäfig«, und Albin (Travestiestar Lilo Wanders), der als Dragqueen Zaza der Star dieses Clubs ist. Präsentierte sich das Stück in der ersten Hälfte noch als etwas zähe Aneinanderreihung von nicht mehr ganz neuen Witzen, kam das Publikum nach der Pause, die mit der Schwulen-Hymne »I am what I am« von Gloria Gaynor eingeläutet wurde, vor lauter Lachen kaum noch zu Atem.

Georges Sohn Laurent (Michael Jäger), Ergebnis eines einmaligen heterosexuellen Fehltrittes mit der Tänzerin Simone (Astrid Straßburger) möchte seine Freundin Muriel (Hannah Baus) heiraten. Zuvor sollen sich die Eltern des jungen Paares kennenlernen. Da Muriels Vater, der erzkonservative Politiker Monsieur Dieulafoi (Hannes Ducke), keinen schwulen Clubchef als Schwiegervater seiner Tochter akzeptieren würde, soll kurzerhand der Eindruck einer konventionellen Lebensgemeinschaft vorgetäuscht werden. Als nun Albin (Lilo Wanders) sich weigert, für ein paar Tage unsichtbar zu werden, der leicht bekleidete Jacob (Gurmit Bhogal) immer im ungünstigsten Moment durch die Wohnung tänzelt und dann auch noch Laurents leibliche Mutter vor der Tür steht, ist das Chaos perfekt. Auf dem Gipfel des Verwirrspiels droht ein penetranter Journalist mit einem feinem Gespür für Skandale die politische Karriere des Brautvaters mit einem Schlag, oder besser gesagt Bild, zunichte zu machen.

Langer Applaus

Was Monsieur Dieulafoi verachtet und mit allen Mitteln bekämpfen will, rettet ihn im letzten Moment davor, von der Presse nach Strich und Faden demontiert zu werden: Kurzerhand wird er, wie die Stars des Narrenkäfigs, mit Kleid und Perücke ausstaffiert und kann so ungesehen den anrüchigen Ort verlassen.

Zu »It’s raining men«, dem großen Hit der Weather Girls, tanzt am Ende der kurzweiligen Komödie das ganze Ensemble in Tüll, Federn und Pailletten ausgelassen über die Bühne und das Lübbecker Publikum klatscht noch, als bereits die Deckenbeleuchtung der Stadthalle auf das endgültige Ende des Theaterabends verweist.