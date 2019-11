Der Polizist Klaus Torno stoppte die Seniorin mit Rollator jetzt in der Lübbecker Fußgängerzone. Die Polizei, der Seniorenbeirat der Stadt Lübbecke und der Behindertenbeirat machten auf der Höhe des Gänsemarktes in der Bäckerstraße auf die Aktion »Sichtbarkeit bringt Sicherheit« aufmerksam. Insbesondere ältere und beeinträchtigt erscheinende Personen sprachen sie an. Einige dunkel gekleidete Passanten erhielten spontan ein neongelb reflektierendes Klettband um den Arm gelegt.

Besonderes Augenmerk erhielten Personen, die einen Rollator als Gehhilfe vor sich her schoben. So wie Ingetraud Schwederske. »Na ja. Manchmal gehe ich Luft schnappen und dann passiert es doch«, räumte sie ein. »Man wird überrascht. Und plötzlich ist es doch dunkel.« Sie zeigte dem Polizisten ihren Rollator. Der hatte an den Rahmen sowohl nach vorne als auch nach hinten Reflektorstreifen. »Es fehlen aber die an der Seite«, zeigte Torno der Seniorin. Er klärte auf: »Wenn Sie über die Straße gehen, werden Sie von den Autos, die von rechts oder links kommen, ohne seitliche Reflektoren nicht gesehen.« Das fehlende Reflexmaterial klebte er gleich seitlich an den Rahmen.

Es sei jedem Fußgänger mit Rollator natürlich freigestellt, statt der Reflektoren kleine Leuchten am Hilfsmittel Rollator anzubringen, meinte Torno. Beides mache in der Dunkelheit sichtbarer. Gleichzeitig machte die Polizei in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, keine Handtasche in den Korb des Rollators zu legen.

Das Sanitätshaus Westerhold nahm auf Wunsch vor Ort kleine Sicherheitschecks an den Rollatoren der Passanten vor.

Peter Béfort motivierte Fahrradfahrer dazu, ausreichend Speichensticks in den Rahmen zu setzen, anstelle von Katzenaugen. Des Weiteren wurde Joggern nahegelegt, Rundumwesten zu tragen. Hundebesitzern wurde angeboten, über Leinen mit Reflektorkordel nachzudenken. Torno zeigte zudem, dass es auch Regenschirme aus vollflächig reflektierendem Material gibt.