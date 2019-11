Mehr als 1.400 bedürftige Menschen aus dem Altkreis Lübbecke werden regelmäßig durch die Tafel Lübbecker Land mit Lebensmittelspenden unterstützt. Zu Weihnachten soll es erneut das besondere Geschenk sein: »Die Weihnachtskiste«. Ziel der Aktion ist es, Menschen, die sich nur das Notwendigste leisten können, eine Freude zu machen und deren Gabentisch zu füllen.

Gespendet werden können liebevoll gepackte offene Weihnachtspakete, gefüllt mit haltbaren Köstlichkeiten für die Feiertage, wie etwa Kaffee, Süßigkeiten, Traubensaft, Konserven, Honig, Marmelade. Aber auch Weihnachtskisten besonders für Familien und Kinder gefüllt mit Spielzeug, Büchern, Süßigkeiten oder Babynahrung erfreuen die großen und kleinen Menschen in unmittelbaren Nähe. Alles ist willkommen, jeder gibt was er kann.

Abgegeben werden können die Weihnachtskisten: Am Donnerstag, 5. Dezember, 15 bis 19 Uhr: in Lübbecke in der Stadthalle, Bohlenstraße 27-29 (hier Abgabe bis 20 Uhr möglich), Ansprechpartnerin: Frau Gerdom, 05741/20387; in Espelkamp im Martinshaus, Rahdener Straße 15/ Eingang Kantstraße, Ansprechpartner: Büro der Tafel Lübbecker Land, 05772/9360102; in Preußisch Oldendorf im Begegnungszentrum Altes Pfarrhaus, Spiegelstraße 1b, Ansprechpartner: Herr Kopp, 05742/3703; in Schnathorst im Ev. Gemeindehaus, Tengerner Straße 11, Ansprechpartnerin: Frau Bökemeyer, 05744/3009 oder 05744/502672; in Wehdem im DRK-Haus, Steinkamp 18, Ansprechpartner: Eheleute Gralla, 05773/9918240; in Rahden im Ev. Gemeindehaus, Am Kirchplatz 4 Ansprechpartnerin: Frau Rasfeld, 05771/918472.