Vor allem bemängeln die Kritiker des Westertor-Projekts, dass für das Einkaufszentrum zugunsten ebenerdiger Parkplätze der Zentrale Omnibusbahnhof an den Niederwall verlegt werden soll. Ein so genannter Plan B sieht vor, dass der ZOB erhalten bleibt. Foto: Viola Willmann

Von Friederike Niemeyer

Kritische Stimmen bemängeln am Westertor-Projekt vor allem, dass für das Einkaufszentrum mit seinem Bedarf an ebenerdigen Parkplätzen der ZOB an den Niederwall verlegt werden soll. Ob es nicht auch anders gehe und wenn nicht mit diesem Investor, dann vielleicht mit einem anderen, war eine mehrfach gestellte Frage. Diese haben die Spitzen von CDU- und Grünen-Fraktion aufgegriffen und einen so genannten Plan B vorgestellt. Demnach stehe ein Investor bereit, der ein Einkaufszen­trum im Bestand bauen und den ZOB erhalten wolle: Die Deerberg-Immobilie würde entkernt und ein Objekt über die Niedernstraße hinweg auf das Erdgeschoss des Parkhauses gesetzt. Mit der Umsetzung könne es sofort losgehen, wenn eine Bürgerbefragung, über die beide Fraktionen im Rat abstimmen lassen wollen, im Januar oder Februar durchgeführt wird und zur Absage an den aktuellen Investor HBB führt.

Ratsbeschluss noch im Dezember

Unabhängig davon, wie dieser Vorschlag zu bewerten ist: Der Zeitplan lässt eine Umsetzung unrealistisch erscheinen. Wie Bürgermeister Frank Haberbosch in der Ratssitzung am Donnerstag sagte, ist noch kein geeigneter Termin für die Sonderratssitzung gefunden, in der über die Bürgerbefragung abgestimmt werden soll. Es wird auf Ende November oder Anfang Dezember herauslaufen. Sollte dann die Ratsmehrheit, wie gegenüber dieser Zeitung bekundet, gegen eine Bürgerbefragung stimmen, würde in der regulären Ratssitzung am 12. Dezember der städtebauliche Vertrag zwischen Stadt und HBB im Rat zur Abstimmung gestellt.

Wie Baudezernent Ingo Ellerkamp im Gespräch mit dieser Zeitung sagte, soll das »Vertragspaket« nicht nur drei Wochen vor diesem Termin den Ratsfraktionen vorliegen. Es soll auch eine öffentliche Informationsveranstaltung dazu geben. »Die Kosten und Rahmenbedingungen für die Stadt werden offengelegt. Es gibt keinen Grund, darüber nicht zu informieren«, sagte Ellerkamp.

Neue Bauleitplanung notwendig?

Für diese Ratssitzung ist auch geplant, dass die Bauleitplanung abgeschlossen wird und über den noch ausstehenden Bebauungsplan abgestimmt wird. Erst wenn dieser Beschluss gefasst ist, ist auch der Weg frei für eine Überbauung der Niedernstraße, die nach bislang geltenden Bebauungsplänen nicht möglich ist. HBB könnte dann loslegen.

Diese Überbauung ist auch der entscheidende Grund, warum das Projekt nach diversen gescheiterten Versuchen für Investoren überhaupt wirtschaftlich interessant ist. Eine intensive, zeitaufwändige Bauleitplanung wäre nach Informationen dieser Zeitung für jeden neuen Investor notwendig, vier Bebauungspläne werden durch das Projekt tangiert. Und auch für diese neuen Pläne, die im Detail genauso wenig bekannt sind wie der Name des Investors, müsste erst eine Mehrheit im Rat gefunden werden.

Option Bürgerbegehren

Weil es nach jetzigem Stand darauf hinausläuft, dass der Rat im Dezember grünes Licht für das HBB-Projekt gibt, wollen CDU und Grüne jetzt ein Bürgerbegehren prüfen. Damit lässt sich gegen einen gefassten Ratsbeschluss vorgehen – nicht aber gegen Bauleitplanung. Ist nach einem genau geregelten Verfahren eine bestimmte Menge an Unterschriften dafür gesammelt, kann im folgenden Bürgerentscheid über einen Vorschlag abgestimmt werden, der in der Regel als Ja- oder Nein-Frage formuliert ist. Solch einen Bürgerentscheid hat es in Lübbecke beispielsweise zur Zukunft der Freibäder gegeben: Die Mehrheit entschied sich damals für Gehlenbeck statt Obernfelde.

Ein Bürgerentscheid würde aber in jedem Fall so zeitaufwändig sein, dass der jetzige Investor HBB das Projekt aufgeben würde, noch bevor der Entscheid durchgeführt wurde. Es gilt also abzuwägen, ob »Plan B« wirklich tragfähig ist.