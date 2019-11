Lübbecke/Espelkamp (WB). Ein Verkehrsunfall auf der B239 in Lübbecke endete mit einem brennenden Fahrzeug, aber glücklicherweise ohne Verletzte.

Nach Polizeiangaben war am Freitag gegen 5 Uhr ein unbekannter Autofahrer in Richtung Espelkamp unterwegs. An der Blasekreuzung prallte sein Opel gegen mehrere Verkehrszeichen. Der Fahrer fuhr trotz des Schadens auf der B 239 bis nach Espelkamp weiter. Dort ließ er das mittlerweile im Frontbereich brennende Auto stehen. Zeugen alarmierten die Feuerwehr, die den Opel löschte.

Die Polizei ermittelte einen 46-jähriger Hüllhorster als mutmaßlichen Fahrer. Die Höhe des Sachschadens am Auto beträgt etwa 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Minden, Telefon 0571-88660, zu melden.