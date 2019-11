Etwa 120 Demonstranten ziehen schweigend am Deerberg-Gebäude vorbei zum ZOB, um für dessen Erhalt zu werben. Foto: Friederike Niemeyer

Lübbecke (WB/fn) Mit einem Schweigemarsch haben Mitglieder und Sympathisanten der Bürgerinitiative »pro ZOB« am Samstag ihr Anliegen zum Ausdruck gebracht, den Lübbecker Busbahnhof an Ort und Stelle zu belassen und nicht für ein Einkaufszentrum an den Niederwall zu verlegen.