Bei der Jugendgala des BSC Blasheim haben die zahlreichen jungen Sportler gezeigt, was sie auch tänzerisch und turnerisch drauf haben. Die großen Tänzerinnen sind dabei ein Teil des Programms gewesen und haben das Publikum unterhalten. Foto: Peter Götz

Von Peter Götz

Lübbecke-Blasheim(WB). Zahlreiche junge Akteure haben in einer mitreißenden Show in der Grundschule Blasheim am Samstag ihr sportliches Können gezeigt. Grund dafür war die Jugendgala des BSC Blasheim.