In der Werkstatt der Firma Schwarze & Sudeck an der Blasheimer Straße arbeitet Pierre Lange an einer Außenfensterbank, bei der er die Kanten per Hand zuschneidet und schleift. Nur wenige Werksteinhersteller gibt es noch in Deutschland.

Nur zwei Auszubildende zum Werksteinhersteller gab es 2018 in ganz Deutschland. Pierre Lange war der einzige in Nordrhein-Westfalen. Bei dem Leistungswettbewerb für Junghandwerker in NRW, den die Handwerkskammer ausrichtet, war es für Lange somit ein leichtes, den ersten Platz in seinem Berufsfeld zu erreichen. Die Auszeichnung ist dennoch eine besondere. Denn damit zählt er zu den elf besten Nachwuchskräften im Handwerk in NRW und hat sich gleichzeitig für den Bundeswettbewerb qualifiziert, bei dem sich Nachwuchshandwerker aus ganz Deutschland miteinander messen.

Aus einem Nebenjob wird ein Ausbildungsplatz

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hat der 24-Jährige seine Ausbildung bei der Firma Schwarze & Sudeck an der Blasheimer Straße abgeschlossen. »Ich konnte die Ausbildungszeit sogar um ein halbes Jahr verkürzen«, erzählt er. Dabei war Langes Plan nach dem Schulabschluss eigentlich zunächst ein anderer. »Ich habe eine Ausbildung zum Zimmerer angefangen«, sagt der 24-Jährige. Wirklich gefallen habe ihm die Tätigkeit allerdings nicht, so dass er die Ausbildung noch während der Probezeit abbrach. »Ich habe mich dann entschieden, meinen Realschulabschluss nachzumachen und habe verschiedene Praktika gemacht«, erklärt Lange.

Um nebenbei Geld zu verdienen, habe er bei Wolfgang Sudeck, dem Inhaber der Fachfirma für Natur- und Betonwerkstein, nach einem Aushilfsjob gefragt. »Man hat gleich gemerkt, dass ihm der Job Spaß macht«, sagt Wolfgang Sudeck. Knapp ein Jahr später gab es für Sudeck dann auch keine Zweifel, Pierre Lange als neuen Azubi einzustellen, als dieser ihn danach fragte. »Wir stellen nur selten Azubis ein. Der Beruf ist einfach nicht so gefragt. Pierre hat aber großes Interesse gezeigt und dann habe ich ihn natürlich genommen«, sagt der Firmeninhaber.

Besonders die Abwechslung und die Kreativität, die er in dem Beruf als Werksteinhersteller ausleben kann, seien es, was Pierre Lange daran begeistere. »Wir stellen in Handarbeit Außenfensterbänke oder Arbeitsplatten aus Naturstein zum Beispiel für Küchen her. Wir fertigen aber auch individuelle Terrazzo-Spülbecken oder teilweise auch Möbelstücke aus Beton an«, berichtet der Blasheimer. In seiner Ausbildung hat er beispielsweise eine Lampe aus Beton hergestellt, in die sowohl buntes als auch fluoreszierendes Glasgranulat eingearbeitet ist. Die Materialien dafür bekommt die Firma Schwarze & Sudeck aus der ganzen Welt: »Wir verarbeiten hier zum Beispiel Schiefer aus Brasilien oder Naturstein aus China und Italien«, erklärt der 24-Jährige.

Die Meisterschule ist das nächste Projekt

Neben der Neuproduktion kämen zudem immer mal wieder Kunden in der Werkstatt vorbei, die bis zu 80 Jahre alte Spülbecken aus Stein vorbeibringen würden, die dann wieder aufgearbeitet werden müssen. »Die Mischung aus diesen verschiedenen Tätigkeiten macht den Reiz aus«, erzählt Lange.

Neben ihm beschäftigt Wolfgang Sudeck, dessen Vater 1951 gemeinsam mit Heinz Schwarze das Unternehmen in Blasheim gegründet hat, noch zwei weitere Fachkräfte. Und eventuell wird mit dem derzeitigen Gesellen Pierre Lange bald sogar ein Meister der Werksteinherstellung mehr in dem Unternehmen tätig sein. »Ab Januar gehe ich zur Meisterschule in Ulm, die zehn Monate dauert«, berichtet Lange. Die Stadt kennt er bereits. »Die Berufsschule für Werksteinhersteller gibt es nämlich nur dort«, sagt er.

In Düsseldorf wurde Pierre Lange kürzlich die Urkunde für seine Leistung von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart überreicht. Der Bundeswettbewerb steht vor der Meisterschule für Pierre Lange als nächstes auf dem Plan. Die Sieger werden am 13. Dezember in Wiesbaden gekürt. Und die Chancen stehen für den 24-Jährigen sehr gut, auch als einer der besten Junghandwerker in Deutschland ausgezeichnet zu werden.