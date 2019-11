Von Friederike Niemeyer

Lübbecke(WB). Westertor-Investor HBB hat sich auf Anfrage dieser Zeitung zur Alternativplanung geäußert, die CDU und Grüne in der vorigen Woche vorgestellt haben. Holding-Geschäftsführer Harald Ortner hält die Möglichkeit, diesen so genannten Plan B auch umzusetzen, für unrealistisch. »Das sind Hirngespinste«, sagte Ortner mit Blick auf eigene bereits geschlossene Vorverträge. Demnach könnte ein anderer Interessent die Deerberg-Immobilie gar nicht nutzen.

Hintergrund sind die Besitzverhältnisse rund um die betroffenen Grundstücke. Denn während Parkhaus, Verkehrsflächen und ZOB kommunaler Grund sind, ist die Deerberg-Immobilie in Privatbesitz. Der HBB-Geschäftsführer: »Wir haben uns das Grundstück so gesichert, dass wir es jederzeit kaufen können.« Schon in den Anfängen der Planung habe es eine entsprechende Einigung mit dem Eigentümer gegeben. »Bevor wir Geld ausgeben, bringen wir die Situation immer so weit, dass wir Zugriff auf das Grundstück haben«, sagte Ortner. Denn nichts sei ärgerlicher, als zu planen und am Ende nichts davon umsetzen zu können. »Das Deerberg-Grundstück ist über längere Zeit an uns gebunden. Über Jahre«, sagte der HBB-Geschäftsführer.

»Wir sind lösungsorientiert«, sagte Harald Ortner weiter. Deshalb würde HBB hoffen, dass es auch in Lübbecke zur Umsetzung komme. »Bisher haben wir es immer geschafft, davon zu überzeugen, dass das besprochene Konzept das Beste für den jeweiligen Standort ist.«

Frage zur Bürgerbefragung

Die beiden Ratsfraktionen von CDU und Grünen haben jetzt die Fragestellung formuliert, mit der sie in die von ihnen beantragte Bürgerbefragung zum Westertor-Projekt gehen möchten: »Ich bin für die Umsetzung des Projektes Westertor unter Berücksichtigung des Erhaltes des Lübbecker Busbahnhofes (ZOB) am jetzigen Standort. Ja oder Nein?«

Schriftlich haben Grüne und CDU dies dem Bürgermeister mitgeteilt. Ein Termin für die Sonderratssitzung, in der über den entsprechenden Antrag beraten und entschieden wird, ist aktuell noch nicht gefunden.