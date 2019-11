Lübbecke (WB/fn). In Gemeinschaft macht Singen besonders viel Freude. Und weil die Vorweihnachtszeit so wunderschöne Melodien bereit hält, liegt es nahe, gerade im Advent mit anderen Menschen Lieder zu singen. Zum Beispiel beim Weihnachtssingen.

Anlässlich des Lübbecker Weihnachtsmarktes rund um den zweiten Advent lädt das WESTFALEN-BLATT gemeinsam mit Lübbecke Marketing zu einem großen Weihnachtssingen in die Fußgängerzone ein. Die Resonanz und die gute Stimmung im Vorjahr hat die Organisatoren darin bestärkt, die Aktion zu wiederholen.

Treffpunkt ist am Sonntag, 8. Dezember, wieder um 12.30 Uhr auf dem Wappenplatz in der Langen Straße – kurz vor der Öffnung der heimischen Geschäfte um 13 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag. Es bietet sich also an, direkt nach dem etwa 45 Minuten dauernden gemeinschaftlichen Singen, durch die Einkaufsmeile zu bummeln.

Kantor Heinz-Hermann Grube leitet das Singen an

Vor Ort gibt es ein Liederheft und Unterstützung durch drei Musiker sowie Sängerinnen und Sänger der Chöre der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lübbecke: der Chor Laudate, die Seniorenkantorei und die Kantorei. Heinz-Hermann Grube, Kantor des Kirchenkreises Lübbecke, leitet das Singen wieder an. Mit seiner bekannt schwungvollen Art wird es ihm sicher auch in diesem Jahr gelingen, die zunächst vielleicht noch schüchternen Teilnehmer zum kräftigen Mitsingen zu animieren. Denn auf das gemeinschaftliche Singen komme es an, so Grube. Nicht darauf, jeden Ton genau zu treffen.

Zehn Lieder werden angestimmt. Neben Klassikern wie »Tochter Zion« und »Alle Jahre wieder« enthält das Liederheft auch modernere Melodien wie »Seht, die gute Zeit« oder »Hört der Engel helle Lieder«. Ruhige Stücke wie »Vom Himmel hoch« und »Es ist ein Ros entsprungen« werden ebenso erklingen wie das fröhliche »Ihr Kinderlein kommet«. Bei soviel gesungener Weihnachtsvorfreude kann der zweite Advent dann wirklich kommen...