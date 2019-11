Lübbecke (WB/eva). »Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende«: Diesen leicht kantigen Satz meinte Bernd Stelter durchaus ernst. »Was für eine Verschwendung von Lebenszeit«, sagte er, »wenn man immer nur auf den Freitag wartet und die ganze Woche auslässt«. Damit eröffnete der Kabarettist sein Bühnenprogramm in der Stadthalle in Lübbecke.

Der Montags-Morgens-Blues finge ja schon damit an, dass schlecht gelaunte Radiomoderatoren einen damit begrüßen würden, wie schrecklich der Tag und der damit verbundene Wochenanfang sei. Bernd Stelters Devise dagegen war, sich einfach auf die guten Momente zu konzentrieren, statt nach den Schlechten zu suchen. »Glücksmomente muss man einsammeln. Wenn du davon genug hast, dann bist du ein glückliches Kerlchen«, erklärte Stelter.

Grillen ist eine ganzjährige Männer-Domäne

Die Idee, dass der Montag ein richtig guter Tag sei und dass man jeden Tag der Woche genießen solle, zog sich wie ein roter Faden durch Stelters Show. Um dem Glücklichsein ein wenig auf die Sprünge zu helfen, zog Stelter etliche Beispiele aus dem Hut. Angefangen mit einem Wohlfühlgefühl im eigenen Land. Das müsse man pflegen, meinte Stelter. »Manchmal muss man rausgehen, und sich die Sache von außen angucken, damit man die guten Dinge sieht.«

Spaß gab es dabei natürlich auch: »Nehmen Sie Island: 350.000 Menschen leben auf einer furzenden Insel und sollen tatsächlich glücklicher sein als wir? Unmöglich!«, meinte er. Zudem sei es ja in Skandinavien ständig dunkel. Da helfe es auch nicht, wenn es das skandinavische Wort »friluftsliv« gebe, dass das skandinavische Phänomen des »In-der-Natur-aktiv-seins« bezeichnen würde. Wenn es kalt und dunkel sei, dann solle man es sich besser drinnen gemütlich machen, philosophierte Stelter, um gleich im nächsten Moment zu kontern, dass es allerdings für das Grillen – einer ganz und gar männlichen Domäne – überhaupt keine schlechte Jahreszeit gebe. Das verpackte er auch gleich in einen Song. »Von Januar bis November bin ich Barbecue-Club-Member«, sang er, und begleitete sich dabei selbst am Keyboard.

Komiker schlüpft in verschiedene Rollen

Bernd Stelter unterhielt sein Publikum an diesem Abend aber nicht nur mit Kabarett und Gesang, er schlüpfte auch in verschiedene Rollen. Ein Höhepunkt dabei war, als er sich in einen 16-jährigen Jungspund verwandelte. Mit dem Spruch »Ey, was’n hier los? Ihr fermentiert hier freiwillig im Kulturbunker?«, eröffnete er seinen Beitrag zum Generationenkonflikt.

Aber auch vor anderen pikanten Themen machte er nicht halt. Ob Helikoptermütter, Stammtischparolen oder die Probleme mit Sprachbox Alexa, alles kam bei Stelter auf den Tisch und wurde dort ordentlich durchgerührt. Dabei wusste er sein Publikum köstlich zu unterhalten und hatte am Ende immer noch einen guten Rat für die Besucher parat. Frei nach dem Motto: »Wenn das Schöne passiert, stehenbleiben und zuschauen, statt weiterzugehen.«