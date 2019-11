Großeinsatz am Marktplatz: In dem unbewohnten Haus war mitten in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Ein Anwohner hatte Alarm geschlagen. Foto: Feuerwehr Lübbecke/Björn Schröder

Lübbecke (WB/wk). Bei einem Brand in einem unbewohnten Wohn- und Geschäftshaus am Marktplatz ist in der Nacht zu Mittwoch erheblicher Schaden entstanden. Die Feuerwehr war mit allen drei Löschzügen der Stadt vor Ort.

Nach Polizeiangaben hatte ein Anwohner an der Scharrnstraße um 1.25 Uhr in seinem Schlafzimmer leichten Brandgeruch durch das offene Fenster wahrgenommen. Als er nachschaute, sah er Rauch aus dem Haus am Marktplatz aufsteigen. Er griff zum Telefon und wählte den Notruf.

Einsatzkräfte brechen Tür auf

Nur wenige Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr ein. Sie brachen die Tür zum Haus auf und drangen bis zu einem Raum vor, der offenbar als Lagerraum gedient hatte und in dem verschiedene Geräte standen. »Der Raum stand in Vollbrand, als wir ankamen«, berichtet Maik Entgelmeier, stellvertretender Leiter der Feuerwehr.

Unter Atemschutz begannen die Löscharbeiten. Dabei gelang es schnell, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Zeitgleich schauten Feuerwehrleute in den oberen Geschossen nach, ob sich Personen in den leer stehenden Wohnungen aufhielten. Doch sie fanden niemanden. Auch in den Räumen der Shisha-Bar im Erdgeschoss hielt sich niemand auf. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde eine Brandwache aufgestellt, gegen 6 Uhr morgens konnten 54 Feuerwehrleute abrücken. Ein Feuerwehrmann (25) musste während des Einsatzes mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Er konnte nach einer Untersuchung wieder entlassen werden.

Ursache ist unklar

Die Ursache für das Feuer ist unklar. Zwar untersuchten am Mittwochvormittag Ermittler der Mindener Kripo den Brandort, zu einem abschließenden Ergebnis kamen sie bisher noch nicht. Neben der Spurensicherung kam ein Spürhund zum Einsatz. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft soll in den kommenden Tage ein Sachverständiger hinzugezogen werden.

Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Dieser wäre nach Einschätzung der Beamten weitaus größer gewesen, wäre nicht der Nachbar rechtzeitig auf den Brand aufmerksam geworden.