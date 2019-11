Von Friederike Niemeyer

Lübbecke (WB). Innenstadtentwicklung heißt mehr als das Westertor-Einkaufszentrum. Denn auch jenseits dieses derzeit in Lübbecke heiß diskutierten Projekts machen sich heimische Kaufleute Gedanken, wie der Handel in der Fußgängerzone attraktiv bleiben kann – und wünschen sich dazu weitere Gespräche.

Brigitte Wischnewski (Schuhhaus Meyer), Katrin Weymann (Juwelier Weymann), Stefan Gote (Etog Fashion & Style) und Thomas Schuster (Schusters Apotheken) kommen aus unterschiedlichen Branchen, aber es eint sie die Sorge, dass derzeit nicht genug getan wird, um die Lübbecker Innenstadt auch in Zeiten des Online-Handels attraktiv zu halten.

»Die Stadt sollte ein Kleinod bleiben«

»Wie schaffen wir es, dass sich die Menschen in Lübbecke wohl fühlen?« Das ist für Brigitte Wischnewski die Leitfrage. »Lübbecke war immer ein Kleinod am Fuße des Wiehengebirges. Und das sollte die Stadt bleiben«, sagt die Schuhhändlerin, die sich seit vielen Jahre bei der Industrie- und Handelskammer engagiert. Seit je her kämen 50 Prozent der Kunden des Mittelzentrums Lübbecke aus dem Umland. Doch darauf könne man sich nicht ausruhen.

»Branchenübergreifend hat der Einzelhandel vor Ort 20 Prozent an den Online-Handel verloren«, sagt Wischnewski. Auch den Lebensmittelhandel werde dieser Trend ergreifen, ist sie sich sicher. Da gelte es, sich mit neuen Konzepten auf den Weg zu machen, um in keinen Abwärtsstrudel zu geraten. »Der Einzelhandel hat sich in den vergangenen fünf Jahren so stark gewandelt wie in den 50 Jahren davor nicht«, sagt sie.

»Wir brauchen mehr Frequenzbringer«

Für Apotheker Thomas Schuster ist das weniger werdende Publikum in der Lübbecker Innenstadt schon jetzt offensichtlich. »Wenn ich aus meinem Schaufenster heraus auf die Lange Straße schaue, sehe ich mehr als 20 Prozent Rückgang«, sagt er. »Wir brauchen Frequenzbringer in der Fußgängerzone.« Online-Handel ist für ihn ein wesentliches Thema, dem sich die Lübbecker Einzelhändler stellen müssen, um nicht auf der Strecke zu bleiben.

Kombinationen von Internet- und stationärem Handel sind für ihn ein zukunftsweisender Weg, den etliche Lübbecker Geschäftsleute schon gehen würden. »Wir haben auch so etwas wie Amazon hier. Nur dass sich die Kunden die im Internet ausgesuchte Ware sofort abholen können. Mit der Beratung dazu«, sagt Schuster. Einen Austausch darüber, wie die verschiedenen Geschäftsleute in diesem Feld möglicherweise kooperieren könnten, hält er für sinnvoll.

Angst im Parkhaus

Modehändler Stefan Gote macht sich Gedanken um die Parksituation für Kunden und Angestellte. Zwar zeichne sich Lübbecke gerade durch seine vielen Parkmöglichkeiten um die Innenstadt herum aus. »Aber meine Verkäuferinnen beispielsweise haben Angst, nach Geschäftsschluss allein ins Parkhaus zu gehen.« Die Situation mit sich dort aufhaltenden Gruppen habe sich vor allem im letzten Jahr verschärft, sagt Gote. Er findet es außerdem schade, dass die Anbindung an den ÖPNV nach Geschäftsschluss schwierig sei. »Das ist vor allem für Auszubildende ein Problem«, sagt er.

Katrin Weymann hört viel Lob über Lübbecke, wenn Auswärtige bei ihr in der Bäckerstraße einkaufen. Dennoch möchte sie, dass nach vorne geschaut wird und die Fußgängerzone weiter entwickelt wird. »Wo kann man sich hinsetzen und sich unterhalten? Wo sind Schatten spendende Bäume?«, fragt sie auch mit Blick auf den Marktplatz. Und Thomas Schuster träumt geradezu, sagt er, von Gastronomie in der Langen Straße, in der auch am Abend noch Leben ist.

Ideen für mehr Attraktivität der Innenstadt

»Eine Stadt muss ein eigenes Flair haben«, sagt Brigitte Wischnewski. Das kann durch ganz unterschiedliche Maßnahmen unterstützt werden, meinen die Geschäftsleute. Deutlich mehr Grün, vielleicht auch mehr Wasser in der Innenstadt, E-Ladesäulen für Räder und Autos, kostenlose Parkzeiten verlängern, Leerstandsmanagement für freie Ladenlokale, Aufenthaltsplätze für junge Menschen, mehr Innenstadtwohnungen – die Händler haben viele Ideen, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. »Vor zehn Jahren hatten wir schon mal einen Aufbruch in der Innenstadt mit der neuen Fußgängerzone. Jetzt muss es weitergehen«, sagt Stefan Gote. Er ist überzeugt, dass der Wettbewerb um die kleiner werdende Kundenzahl in den Städten angenommen werden muss. »Auch unter den Städten wird es Gewinner und Verlierer geben.«

Die Händler hätten auch selbst viel in der Hand, sind die vier Kaufleute überzeugt. Dennoch wünschen sie sich zum einen den Gedankenaustausch mit den anderen Gewerbetreibenden in der Innenstadt, zum anderen aber auch so etwas wie einen Workshop, bei dem ein Stadtentwickler aus der Verwaltung mit dabei ist. »In anderen Städten gibt es Quartiersentwicklung. Vielleicht können wir in Lübbecke über Innenstadtentwicklung sprechen«, meint Brigitte Wischnewski.

Kommentar

Wohl wahr: Schon mehr als zehn Jahre wird am ehemaligen Deerberg-Kaufhaus herumgeplant, doch die Entwicklung im Einzelhandel ist nicht stehen geblieben. Damit es am Ende nicht trotz eines neuen Frequenzbringers am Westertor vermehrten Leerstand in der Fußgängerzone gibt, sollte über neue Schritte nachgedacht werden. Das haben die Händler deutlich gemacht. Jenseits von attraktiven Veranstaltungen, wie sie Lübbecke Marketing organisiert, bedarf es offenbar auch eines neuen Forums, in dem sich die Geschäftsleute austauschen, Ideen für ihre eigenen Betriebe bekommen und in Sachen Stadtplanung Wünsche formulieren. Das ist ein Anliegen, das im Interesse der ganzen Stadt ist. Friederike Niemeyer