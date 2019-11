In den elf Jahren seines Bestehens ist diese Gruppe mit vielfältigen Aktionen wie der Klima-Olympiade und der Challenge »Meine Energiewende« sowie mit Vortragsveranstaltungen an die Öffentlichkeit gegangen und hat damit deutlich gemacht, dass auch im Kreis Minden-Lübbecke vieles möglich ist, um dem Klimawandel zu begegnen. Seit freitags auch im Mühlenkreis Jugendliche für ihre Zukunft auf die Straße gehen und auf die Dringlichkeit eines effektiven Klimaschutzes aufmerksam machen, hat sich das »Klima für den Klimaschutz« spürbar verbessert.

Allerdings werden auch die Stimmen lauter, die von »Klimahype« oder »Klimawahn« sprechen und Klimaschutz für überflüssig halten. In diesem Zusammenhang erinnerte der Vorsitzende des Vereins, Rainer Rohrbeck, an ein Bonmot des Amerikaners Charles Bukowski: »Das Problem dieser Welt ist, dass die intelligenten Menschen so voller Selbstzweifel und die Dummen so voller Selbstvertrauen sind.«

Thema Klimaschutz soll weiter auf der Tagesordnung bleiben

Er machte Mut, mit großem Selbstvertrauen, weiter für den Klimaschutz zu arbeiten und fantasievolle neue Wege zu suchen und zu gehen, um dieses Thema immer wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Im Schulterschluss mit der Bewegung »Fridays for Future« möchte man etwa im Winter einen spielerischen Wettbewerb im Co2-Einsparen starten. Über die App »Change the Future« kann man seinen ökologischen Fußabdruck vergleichen und sich zu größeren Anstrengungen motivieren. Dr. Frederik Wegener stellte das integrierte Klimaschutzkonzept des Kreises und den damit verbundenen Maßnahmenkatalog vor.

Das Klimabündnis werde hier engagiert mitarbeiten und die eigenen Maßnahmen mit dem Kreis koordinieren. Geplant seien etwa ein Workshop zum Bereich Windenergie und eine Exkursion zur Klimakommune Saerbeck. Im weiteren Verlauf des Abends wurde der bestehende Vorstand für weitere zwei Jahre gewählt.