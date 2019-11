Lübbecke-Blasheim (WB/ko). Zum 20. Mal wird am ersten Adventswochenende in Blasheim Feuerzangenbowle auf dem Kirchplatz eingeschenkt. Der Duft von frisch gebackenem Reibekuchen und heißem Backfisch zieht auf. Süßigkeitenliebhaber naschen Kekse und Gebäck.

Der Verein zur Förderung der Gemeinschaft in der Kirchengemeinde Blasheim veranstaltet rund um die Blasheimer Marienkirche am Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, seinen traditionellen Blasheimer Adventsmarkt.

Von den Anfängen im Jahr 2008 an gehört dieser Adventsmarkt nicht zu den allergrößten, aber auf jeden Fall zu den schönsten und stimmungsvollsten im Lübbecker Land. Vereinsvorsitzender Heino Niederbockstruck berichtete hochzufrieden, dass der Adventsmarktverein wieder viele Gruppen und Privatpersonen der Gemeinde Blasheim und aus den umliegenden Dörfern Obermehnen und Stockhausen gewinnen konnte.

Spendensumme im mittleren fünfstelligen Bereich zusammengekommen

Niederbockstruck erinnerte an den verstorbenen Gründungsvorsitzenden Eckhard Rux, dessen Anliegen es war, mit dem Überschuss die Kirchengemeinde, Kinder und ältere Menschen zu unterstützen. So habe bereits die Kirchengemeinde eine Spülmaschine erhalten oder das Pflegehaus Obernfelde eine Sitzgruppe. Die Spende aus dem vergangenen Jahr habe der Förderverein der Grundschule erhalten. In den 20 zurückliegenden Jahren sei eine Spendensumme im mittleren fünfstelligen Bereich zusammengekommen. Und auch in diesem Jahr soll der Reinerlös des Adventsmarktes für soziale Einrichtungen in der eigenen Gemeinde ausgeschüttet werden.

Anlässlich des runden Geburtstags hat der Förderverein einen Porzellan-Becher, ideal für Kaffee und andere Heißgetränke, entworfen. Dieser zeigt ein Bild, das das Blasheimer Riesenrad symbolisieren soll. In der einen Gondel sitzt die kleine Maus, die Maskottchen des Fördervereins ist. Daneben sind Sterne und Tannenbäume als typische Weihnachtsmotive abgebildet sowie der Schriftzug 20 Jahre Weihnachtsmarkt in Blasheim. »Zum Jubiläum in fünf Jahren werden wir vielleicht einen passenden Teller dazu entwerfen«, erklärte Heino Niederbockstruck.

Märkt bietet 20 verschiedene Stände

Mit dabei sind die Heimatvereine aus Blasheim, Stockhausen und Obermehnen, der CVJM Blasheim, der Kindergarten Arche Noah, die Sportschützen Obermehnen, die Landfrauen Stockhausen und die Lichtfreunde Blasheim, der Löschzug West sowie private Anbieter. Am Samstag um 17 Uhr beginnt an den 20 Ständen rund um die Kirche der Marktbetrieb, bei dem selbstverständlich Bratwurst und Karussell nicht fehlen werden.

Der Verein zur Förderung der Gemeinschaft in der Kirchengemeinde Blasheim weist darauf hin, dass auch in diesem Jahr der schon traditionelle Weihnachtskugelverkauf zugunsten sozialer Zwecke in der Gemeinde von Dezember bis Heiligabend bei den Blasheimer Gewerbetreibenden läuft – auch an beiden Tagen des Adventsmarktes.

Etwa 25 bis 30 Helfer werden die Mitglieder der Adventsmarkt-Organisatoren beim Aufbau am Montag und beim Abbau unterstützen. Des Weiteren werden in den nächsten Tagen die Sterne an den Straßenlampen aufgehängt. Den ersten Stern bekommt, wie in jedem Jahr, das Pflegehaus Obernfelde: Am Montag, 25. November, um 17 Uhr wird er angebracht.

Das Marktprogramm

Samstag, 16 Uhr : Konzert in der Kirche mit dem Posaunenchor Blasheim (Leitung Dieter Köster), der SELK-Gemeinde Stockhausen sowie dem Gospelchor »Chorallen« (Leitung Ute Helling).

Sonntag , 11 Uhr: Gottesdienst; 12 Uhr: Mittagstisch im Gemeindehaus, es spielt der Lashorster Flötenchor; 14 Uhr: Tanz-AG der Grundschule Blasheim im Gemeindehaus; 15 Uhr: Auftritt des Chores des Kindergartens Arche Noah und der Grundschule Blasheim in der Kirche; 16 Uhr: Der Nikolaus.