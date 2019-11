Von Freya Schlottmann

Lübbecke (WB). Streiten will gelernt sein: Wer bei Pro­blemen oder Auseinandersetzungen nicht weiter weiß und einen Streitschlichter braucht, kann sich an sogenannte Schiedsleute wenden. In Lübbecke sind kürzlich zwei neue Schiedspersonen vereidigt und langjährige Freiwillige verabschiedet worden.