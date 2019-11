Lübbecke (WB). Um den Ausbau von Radwegen voranzubringen, hat die SPD-Fraktion im Lübbecker Stadtrat einen Antrag für die Sitzung des Ausschusses für Bauen und Stadtentwicklung am Mittwoch, 27. November, eingereicht.

»Die Verwaltung soll beauftragt werden, die Möglichkeiten zum Bau eines Radweges an der Frotheimer Straße L 771 ab Einmündung Niederbrake in nördlicher Richtung bis zum Freibad Gehlenbeck, in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW zu prüfen«, sagt die Gehlenbecker Ortsvorsteherin Ulrike Bökenkröger.

Bisher endet der Radweg an der Feuerwache Ost. Für ein Teilstück der L 771 (Feuerwache Ost bis Einmündung Niederbrake) wurde im Januar 2018 von der SPD-Fraktion ein Antrag gestellt, und entsprechende Beschlüsse durch die politischen Gremien wurden gefasst.

Bürgerradweg ist möglich

Inzwischen gibt es Hinweise vom Landesbetrieb Straßen NRW, dass eine Umsetzung der Maßnahme als Bürgerradweg im kommenden Jahr möglich ist. »Um hier möglichst bald die Situation der Erreichbarkeit des Freibades und des Moorhus’ mit dem Fahrrad zu verbessern und nach der Fertigstellung des genannten Abschnitts schnellstmöglich handeln zu können, sollte die Verwaltung beauftragt werden, in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger Möglichkeiten zum Bau des Radweges auch im übrigen Bereich der L 771 zu prüfen«, erklärt der Bauausschussvorsitzende Günter Bösch.