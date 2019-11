Lübbecke-Gehlenbeck (WB). Ein 71-jähriger Lübbecker ist am Sonntagabend auf dem Parkplatz der Sparkassenfiliale an der Lindenstraße (B 65) in Gehlenbeck überfallen worden. Ein Unbekannter forderte mit einer Pistole bewaffnet von dem Senior die Herausgabe des Geldes, das er zuvor von einem Geldautomaten abgehoben hatte.

Der 71-Jährige hatte laut Polizeiangaben gegen 18.40 Uhr gerade die Filiale verlassen und beabsichtigte in sein Auto zu steigen, als auf einmal der Unbekannte vor ihm auftauchte. Der hielt eine Pistole in der Hand soll gesagt haben: »Geben Sie mir sofort das Geld«.

Zu diesem Zeitpunkt soll allerdings ein 18-Jähriger mit seinem Auto vorbeigefahren sein, der den Lübbecker laut um Hilfe schreien hörte. Der 18-Jährige stellte sein Auto deshalb an der Haltebucht direkt vor der Filiale ab.

Daraufhin soll der Mann ohne Beute zu Fuß auf die andere Straßenseite gerannt sein. Hier verschwand er über die Straße Am Kirchhoff in Richtung des Friedhofes letztlich aus dem Blickfeld des 71-Jährigen. Zwar nahmen der 18-Jährige und der Rentner noch die Verfolgung des Flüchtigen in einem Auto auf, verloren aber in der Dunkelheit die Spur des Unbekannten.

Bereits beim Betreten der Filiale soll dem Senior der Unbekannte aufgefallen sein, als der mit einer Kapuze über dem Kopf zur gegenüberliegenden Bushaltestelle ging. Der 71-Jährige beschreibt den Räuber als etwa 1,75 Meter groß. Der Mann trug eine schwarze Jacke samt Kapuze und hatte Mund und Nase mit einem dunklen Tuch verhüllt. Zudem trug er eine Jogginghose mit zwei seitlichen weißen Streifen.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, denen diese Person vor oder nach dem Vorfall im weiteren Umfeld der Sparkasse aufgefallen ist. Hinweise werden erbeten unter Telefon 0571/88660.