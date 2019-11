Beim Treffen in München waren dabei: Nicola Barry (vorne von links), Manuela Wiegmann, Anja Thies, Christoph Hartmann, Friedrich und Elke Brych und Franz Kahlenberg sowie Hartwig Schwier (hinten von links), Magnus Dümke , Heinz-Dieter Meier, Karin Kahre, Heinz-Jürgen Braams, Christine, Tobias und Johannes Heuken, Magdalene Kahlenberg, Inge und Friedhelm zur Heide, Stephanie Karl und Stefan Rullkötter.

Lübbecke/München (WB). Jedes Jahr im November treffen sich in München gebürtige Lübbecker und »Exil-Altkreisler«, die es in den Süden Deutschlands verschlagen hat. 21 Gäste konnte Organisatorin Anja Thies beim 40. Jahrestreffen der »Lübbecker in München« nun begrüßen.