Lübbecke (WB/fn). Die Lübbecker CDU will mit Bündnis 90/Die Grünen einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten aufstellen. Wie Stadtverbandsvorsitzender Matthias Werneburg am Rande des CDU-Kreisparteitages sagte, werde sich die Person am Dienstag, 10. Dezember, der CDU-Stadtverbandsversammlung zur Wahl stellen. Beginn der Sitzung im Alten Amtsgericht ist um 19 Uhr.