Lübbecke (WB). Noch einmal glimpflich ist am Montagmorgen der Zusammenstoß zwischen einem Zug der Eurobahn und einem Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang im Blasheim ausgegangen. Eine Mutter und ihr Kleinkind in einem Kombi blieben nach Angaben der Polizei Minden-Lübbecke unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

Eine 29-jährige Frau war am Morgen um etwa 7.30 Uhr mit ihrem Seat zunächst auf dem Bahnweg in Richtung der Bergstraße unterwegs. In diesem Abschnitt verlaufen die Gleise direkt neben der Straße. Als die Fahrerin nach rechts in die Straße „Zum Brokamp“ abbog, näherte sich aus Richtung Lübbecke der Zug. Die Frau stoppte daraufhin ihren Wagen. Als sie in der Dunkelheit erkannte, dass die Fahrzeugfront in die Gleise ragte, legte sie den Rückwärtsgang ein. Dabei setzte sie jedoch nicht weit genug zurück, sodass es zur Kollision kam. Bei dem Aufprall wurde die Stoßstange des Seat abgerissen. Die 29-Jährige sowie ihr mit im Auto sitzendes Kleinkind blieben ebenso wie die Insassen der Eurobahn unverletzt. Der Wagen wurde abgeschleppt. Ein Notfallmanager und die Bundespolizei waren ebenfalls im Einsatz. Ob der Zug seine Fahrt später fortsetzen konnte, ist nicht bekannt.

Die Unfallstelle wird gegenwärtig deutlich stärker als üblich von Autofahrern genutzt, weil der gesicherte Bahnübergang an der nicht weit entfernt liegenden Bergstraße zurzeit wegen Bauarbeiten für Verkehr gesperrt ist.