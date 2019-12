Lübbecke (WB). Es gibt ein Wiedersehen mit Ralph Caspers in Lübbecke. Auf Einladung von Andreas Oelschläger (Bücherstube) kommt mitten im Advent der beliebte Autor und Fernsehmoderator innerhalb seiner kurzen deutschlandweiten Lesereise nach Lübbecke. Am Donnerstag, 12. Dezember, liest er in der Stadthalle aus seinem aktuellen Buch „Wenn Riesen reisen“ und erfüllt im Anschluss Signier- und Autogrammwünsche. Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr.