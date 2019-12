Vor ein paar Jahren stellte sich heraus, dass große Teile des alten Baumbestandes krank sind und in den kommenden Jahren immer mal wieder einzelne Bäume aus dem Bestand entnommen werden müssen. Um dennoch den Charakter und die Funktion dieses einmaligen Platzes für künftige Generationen zu erhalten, pflanzten Offiziere des Lübbecker Bürgerschützenbataillons in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Schützenplatz und der Stadt Lübbecke eine Traubeneiche auf den Platz. Finanziert wurde der Baum mit einer Spende des Offizier- und Unteroffizierkorps an den Förderverein Schützenplatz anlässlich der Königsbowle 2019.

Weitere Neuanpflanzungen (zwei Eichen) werden im Frühjahr vorgenommen.