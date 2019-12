Von Ria Stübing

Lübbecke (WB). Russische Weihnachtsstimmung in Perfektion hat das Ensemble Ivushka dem Lübbecker Publikum am Sonntagabend in die Stadthalle gebracht. Musiker, Sänger, Tänzer – sie alle beherrschten ihren Part in der Weihnachtsrevue jeweils bis ins kleinste Detail und ließen die 600 Zuschauer immer wieder anhaltend applaudieren.