Von Jan Lücking

Lübbecke (WB). Etwa 620 Kisten haben Bürger aus dem Altkreis für die Weihnachtskisten-Aktion der Tafel Lübbecker Land gespendet. Nun wurden sie in der Stadthalle an 580 Familen und Einzelpersonen verteilt. Die Aktion mit vielen ehrenamtlichen Helfern wurde zum 14. Mal organisiert.

Es ist die Bescherung für Bedürftige: An langen Tischen waren die Kisten aufgereiht. Die Empfänger durften sich ihre bunt verpackte Weihnachtsgabe aussuchen. Ein Raum war für das gespendete oder von Geldspenden gekaufte Spielzeug reserviert. Hier lagen zahlreiche Kuscheltiere, Spielzeugautos und Gesellschaftsspiele bereit. 580 Familien und Einzelpersonen hatten sich für die Weihnachtskisten-Aktion angemeldet, wie Jürgen Obernolte berichtete.

Viele Einzelpersonen, Alleinerziehende und Alte bedürftig

Der Vorsitzende des Fördervereins der Tafel erläuterte, dass sich in diesem Jahr sehr viele Einzelpersonen und sehr viele Alleinerziehende angemeldet hätten. „Aber auch die Altersarmut kommt im Altkreis Lübbecke an und nimmt immer mehr zu. Es gibt immer mehr Menschen, die nicht mit ihrer Rente auskommen“, sagte Obernolte.

Für die Kistenverteilung ist eine exakte Planung notwendig. Nach der Anmeldung bekommen die Empfänger Nummern und eine Abhol-Uhrzeit mitgeteilt. Dabei wird darauf geachtet, dass die Nummern jedes Jahr neu und gerecht verteilt werden. „Wer in diesem Jahr später an der Reihe ist, darf im kommenden Jahr zu einem früheren Zeitpunkt kommen“, sagte Jürgen Obernolte.

35 ehrenamtliche Helfer

Wer an der Reihe ist, bekommt einen ehrenamtlichen Paten mit an die Hand. Dann wird ganz in Ruhe ein passendes Paket ausgesucht. Insgesamt 35 ehrenamtliche Helfer sorgten für einen geordneten Ablauf beim Verteilen der Kisten, die zuvor von den Spendern an den Ausgabestellen der Tafel Lübbecker Land in Stemwede, Rahden, Espelkamp, Preußisch Oldendorf, Hüllhorst und Lübbecke abgegeben wurden.

„Wir sagen den Spendern der offenen Pakete immer, dass sie in die Kisten nur Dinge packen sollen, die sie gerne selbst zu Weihnachten bekommen würden. In den Paketen finden sich unter anderem haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und kleines Spielzeug“, sagte der Vorsitzende. Der Vorsitzende Jürgen Obernolte und die stellvertretende Vorsitzende Sabine Linz-Struckmeier freuten sich über die liebevoll verpackten Pakete. Strahlende Gesichter von Erwachsenen und leuchtende Kinderaugen dankten es all jenen Menschen, die die Aktion der Tafel auch in diesem Jahr wieder unterstützt hatten.

Frische Waffeln im Foyer

Für die musikalische Unterhaltung in der weihnachtlich dekorierten Stadthalle sorgte die Band der Lebenshilfe Lübbecke. Im Foyer der Stadthalle wurden die Kunden der Tafel wie immer mit frischen Waffeln, Kuchen sowie kalten und heißen Getränken begrüßt. Marko Steiner, Bürgermeister von Preußisch Oldendorf, Susanne Sassenberg von der Gemeinde Hüllhorst) und Willy Hübert von der Stadt Espelkamp standen am Waffeleisen und walteten ihres Amtes. Seit Jahren liegt das Waffelbacken in den Händen der Verwaltungsspitzen der Kommunen. Auch der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Lübbecke, Karl-Friedrich Rahe, unterstützte das Team später noch.

Die Tafel Lübbecker Land versorgt derzeit mehr als 1400 bedürftige Personen mit Lebensmitteln.